削減對華依賴：哈貝克在南亞尋求新夥伴

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德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）在新加坡促進與南亞國家的合作，以削減對中國的依賴。

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據德國《商報》報道，在新加坡參加第17屆德國經濟亞太會議的哈貝克認為，與南亞國家簽訂的新經濟協議可以促進更多的氣候保護。哈貝克周日在新加坡與巴基斯坦和菲律賓部長會談後表示，與南亞國家的合作將始終是氣候保護合作，將為氣候中和的製造業經濟做出貢獻。他希望達成儘可能多的雙邊協議。這位綠黨政治家說，他的巴基斯坦同事描述了該國如何受到全球變暖、洪水和乾旱後果的影響，這給他留下了深刻印象。菲律賓曾承諾進行改革，走向自由化。兩國都對經濟協議感興趣。然而，這種關係總是必須伴隨對人權狀況的改善。

就歐盟與美國之間可能達成貿易協定的新嘗試，哈貝克提到了早些時候與美國貿易代表凱瑟琳·戴的會談。由於國內政治局勢，美國方面對此沒有興趣。在美國，在共和黨強大的地區，人們擔心工業會流失。

德國紅綠黃聯盟政府已於周五達成一致，重新調整貿易政策，其中一份文件指出，歐洲應抓住機會與美國政府進入進行深入交流，以促進具有高環保和社會標準的貿易和投資。此外，歐盟應探索美國是否願意就自由貿易和公平貿易的共同經濟區協議展開新的談判。

《東圖林根報》報道說，德國經濟部長正在新加坡為德國尋找新的合作夥伴，以削減對中國的依賴。在出訪東亞之前，哈貝克毫不含糊地警告說，“德國對中國的經濟依賴性太大。”他在接受N-TV電視台採訪時表示，“這種依賴性在某些領域幾乎是100%的，如關鍵原材料。如果中國作為一個銷售市場被打破，一些德國行業將承受不了。”貿易政策必須變得更有彈性，更多樣化。

中國對台灣展示越來越多的威脅姿態，尤其讓德國經濟部憂慮。但如果對中國實行制裁，這對德國經濟的打擊將比制裁俄羅斯帶來的打擊要大很多。在新加坡，德國關注的首要問題是中國以及德國能多快變得不那麼脆弱。

德國總理朔爾茨周一在前往巴厘島20國峰會的路途上，也將在亞太會議上停留。這表明了德國政府對這一會議的重視。