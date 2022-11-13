美財長耶倫呼籲通過交流穩定美中關係

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美國財政部長耶倫（Janet Yellen）11月12日在受訪時當談及美中關係時表示，“我認為，穩定關係並試圖使其處於更好的基礎上，同時認識到我們有一系列的關切，我們希望加以應對。”

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耶倫是在準備周一在印尼巴厘島舉行的二十國集團（G20）峰會上與中國人民銀行行長易綱會面前發表的上述言論。據白宮介紹，美國總統拜登當天將與中國國家主席習近平會面。這將是兩國首腦任上的首次面對面會談。

耶倫周六在乘機前往印度尼西亞，當被問及如何改善兩國關係時向《紐約時報》表示：“我認為穩定關係，並試圖讓它有一個更好的基礎，同時認識到我們有一系列的關切，我們希望加以應對”。

由於受到疫情期間的旅行限制，自2020年以來，美中官員之間為數不多的會晤大多是在線上進行的。針對特朗普時期實施的對華關措施，耶倫曾公開表示，其中的一些關稅“不具戰略意義”，應該削減，並稱此舉能緩解美國的通膨問題。報導指，她認為，兩國之間緊張關係的根源在於中國有一種誤解，即美國試圖削弱其經濟。

耶倫稱：“他們需要了解，比如說，我們為什麼要採取行動”。耶倫說：“我知道他們的關切，例如，我們禁止銷售先進半導體的政策”。她補充說：“對我們來說，重要的是要解釋我們為什麼要這麼做，它是如何畫定的，這不是企圖完全癱瘓中國的經濟和停止其發展。”

據耶倫介紹，她周一與易綱的會面將是非正式的，他們最有可能討論宏觀經濟問題。她希望通過就共同關心的問題進行更多的交流將改善雙邊關係。

耶倫說：“我們有國家安全方面的關切，如果我們的政策對中國產生了更廣泛的意外後果，重要的是能夠聽到他們的關切是什麼，並有可能對這些關切作出回應”。她補充說：“我們對他們的經濟行為也存在關切”。