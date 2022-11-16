日本年內將把半導體等11個領域指定為經濟安保重要物資

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自東京方面消息，日本政府11月16日宣布方針，作為基於《經濟安全保障推進法》謀求穩定供應的“特定重要物資”，將在年內指定半導體、蓄電池、重要礦物等11個領域。為防備突髮狀況、災害、傳染病蔓延等導致供應鏈斷裂的事態，將支援相關領域的日本民間企業。在中國增強影響力和俄烏衝突導致國際秩序紛亂的背景下，日本將從經濟層面加強安保。

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據共同社報導，指定物資後，日本民間企業將制定設備投資和儲備等旨在確保供應的計畫。若得到主管部長的認定，可獲得資金支援。對於原材料過度依賴特定國家的物資，日本政府力爭實現供應源的多元化，以避免國民生活和產業受到打擊。

報導指，半導體因經濟活動從新冠疫情中恢復，陷入全球性短缺，影響了汽車等行業。在美國和中國加快生產和獲取新技術的背景下，日本也將推進工廠回遷。

除了半導體外，日本政府還提出將蓄電池、抗菌製劑、化肥、永磁體、重要礦物、機床和工業機器人、飛機部件、雲服務、天然氣和船舶部件指定為“特定重要物資”。

日本政府在周三召開的專家會議上提出了上述方針。近期將公開徵集意見，內閣將在12月底作出決定。加強“特定重要物資”的供應鏈是5月通過的日本《經濟安全保障推進法》的支柱之一。

該指定基於一些標準，如對人們的生活至關重要、依賴某個國家的供應以及有被破壞的風險。日本民間企業可以向政府提交商業計畫，如果獲得批准，將在擴大國內設施、技術發展和儲備物資方面獲得援助。