倫敦交易所仍交易俄羅斯金屬

俄烏戰爭 / 原材市場

在俄烏戰爭仍在繼續的大背景下，倫敦金屬交易所(LME)在幾經考慮後決定，暫時放棄把俄羅斯金屬逐出其體系。這是本台法廣（RFI）法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)在本周三上網的一則報導內容。據報，美國鋁業公司（Alcoa）曾多次提出禁運俄羅斯產品的要求，但在具體決策的權衡中，還需考慮到來自中國上海金屬交易所的競爭壓力。

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本台RFI法文網2022年11月16日星期三在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre OLPHAND的一篇報導，內容圍繞倫敦金屬交易所（LME-London Metal Exchange）經過歷時數周的諮詢後，決定暫時保留俄羅斯金屬在其體系內交易。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：原材料。 © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Le London Metal Exchange renonce à bannir les métaux russes]。換作中文可譯為：[倫敦金屬交易所放棄驅逐俄羅斯金屬]。下面是簡介以供分享。

倫敦金屬交易所（LME）決定不禁止俄羅斯產品 -

法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報導首先指出，倫敦金屬交易所(LME)並沒有做的比那些拒絕制裁俄羅斯金屬的國家更甚。它將不禁止這些商貿。俄羅斯的鋁、銅和鎳都將能夠繼續在此交易，而且，沒有限量。

RFI Image Archive / Le London Metal Exchange renonce pour l’instant, à bannir les métaux russes de son système. (illustration) Wikimedia commons - Kreepin Deth / RFI Image Archive

自烏克蘭遭入侵以來，排除俄羅斯金屬貿易之事已經多次討論過。據報，美國鋁業公司（Alcoa）也曾多次致函倫敦金屬交易所(LME)，要求禁運俄羅斯產品。

倫敦金屬交易所（LME）決定暫時維持原先狀況 -

倫敦金屬交易所（LME）在十月份曾進行了一次開放的諮詢，最後決定保持原先狀況。而理由則是多方面的：買家繼續接受俄羅斯金屬的供貨，需求也存在，不應由倫敦金屬交易所（LME）對整個市場進行道德審判。為了支持其拒絕禁運的選擇，倫敦金屬交易所(LME)以十月份的最新數據為依託：俄羅斯金屬並沒有蜂擁而入，目前沒有造成市場混亂。與此同時，倫敦金屬交易所(LME)承諾，將更加透明。從2023年1月份開始，定期公開其庫存的俄羅斯金屬數據。

RFI Image Archive / Groupe Rusal. （illustration) 存檔圖片：俄鋁集團。 REUTERS - Denis Sinyakov / RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道在最後部分指出，倫敦金屬交易所（LME）的一名經紀人解釋說，鑒於俄鋁集團（Groupe Rusal），難以禁止俄羅斯的金屬。而後果則還有，可能為上海金屬交易所打通道路。更何況倫敦金屬交易所（LME）的東家是香港交易所，從而可能難以抵制俄羅斯的利益。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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