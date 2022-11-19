德國安聯嗅到了中國的“巨大機遇”

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據德國《商報》報道，就在德國許多行業目前正在討論減少對中國的依賴的同時，德國金融巨頭安聯集團總裁貝特（Oliver Baete）卻看到，安聯在中國的業務面臨“巨大機遇”。

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貝特認為，安聯在為中國客戶提供資產管理方面面臨巨大機遇。這位德國保險集團負責人在新加坡向彭博電視表示，中國投資者需要實現投資多元化。為此，他們需要有關如何將資金投資於歐洲或美國信貸市場等方面的建議。“我認為，我們可以為此做出重大貢獻。”

貝特已於十月份向媒體積極地談到了中國的未來。而在德國政界和其他部門，目前正在激烈討論如何快速削減對中國的依賴問題。

總部位於慕尼黑的安聯集團通過其子公司Pimco和Allianz Global Investors（AGI），積極參與基金業務。在中國，這家達克斯企業是第一家被允許經營全資本地保險公司的外國企業。企業管理層此前曾表示，中國有望成為全球最大的保險市場，並已宣布計畫利用這一發展來擴大其在中國的業務。中國曾宣布，於2019年向外國投資者開放該行業。

貝特也在關注中國的私人養老金。他說，“德國擁有一個具有成本效益的企業養老金制度。如果中國讓我們進入一個類似系統，我們會很感興趣。企業養老金制度節省了員工成本。