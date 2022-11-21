俄羅斯肥料被困歐洲 印度受益

俄烏戰爭 / 農業原料

由於俄烏戰爭，聯合國估計，近30萬噸俄羅斯肥料被困在歐洲。按計畫，這些農業原材料應該自周一起開始被放行。第一艘貨輪應該是從荷蘭的鹿特丹港（Rotterdam）出發駛向非洲的內陸國馬拉維。第二艘貨輪則是將發往一個西非國家。不過，在本文截稿時，貨輪是否真的已經啟航尚未得到確認。與此同時，市場傳出消息，在2022年4月至9月的6個月中，俄羅斯對印度的肥料出口猛增371%，一躍成為了印度最大肥料供應方。莫斯科給新德里的折扣，有時每噸超過70美元。

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據本台法廣RFI法文網在周末時的預告，被扣在歐洲的大批俄羅斯肥料計畫應該在周一（2022年11月21日）被放行，運往非洲。這是一項緊急措施，一切都需趕在本播種季節結束前。

糧食風險仍在 -

在戰前，近三分之一的非洲進口肥料來自俄羅斯。而今，供應鏈部分中斷，明年出現糧食危機的風險依然存在。聯合國認為，歐洲港口還有近30萬噸仍處於中轉的俄羅斯肥料，等待出發。就算這些貨物沒有遭受制裁，在發貨上也存在大量的障礙。因為，供貨方處於歐洲的制裁下。

非洲急需肥料 -

預計周一從鹿特丹港（Rotterdam）啟航的第一艘貨輪運載着2萬噸俄羅斯肥料，目的地是非洲的內陸國馬拉維（Malawi）。這一國家目前急需肥料。第二艘貨輪駛向西非，但指揮發貨的世界糧食計畫署（PAM）不願提供更多細節。到本文截稿時，我們沒有收到貨輪確實已經啟航的消息。

RFI Image Archive / L'envolée du prix du gaz compromet la production des engrais en Europe. La Russie est un grand fournisseur d’engrais azotés pour l’Union européenne, le pays assure 30% des besoins de l’Union. Par ailleurs, la Russie est un acteur incontournable : sa production représente un quart des échanges mondiaux. (illustration) © CC0 Pixabay - Samuel Faber / RFI Image Archive

據介紹，被困歐洲的近30萬噸肥料只佔這些國家所需的一部分。但肥料價格在過去幾個月里大幅上揚，這一貨物的發出將有助於緩和相關國家的燃眉之需。

印度取代歐洲 -

另外，周一的最新報導說，俄羅斯現已成為印度肥料的最大供應方。在2022年4月至9月的半年中，俄羅斯對印度的肥料出口猛增371%，達215萬噸。俄羅斯和白俄羅斯的鉀肥出口量高達全球40%。受西方制裁措施影響，全球市場上肥料價格自3月份起出現猛增。而印度大量進口俄羅斯肥料，有時所獲得的折扣每噸超過70美元。印度現已取代歐洲，成為俄羅斯化肥的大買家。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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