澳大利亞議會通過與印度、英國的雙邊自貿協定

澳大利亞/印度/英國

澳大利亞議會11月22日通過了與印度和英國的雙邊自由貿易協定，這些協議對於澳大利亞將其出口從陷入困境的中國市場轉向印度，以及英國在脫離歐盟後需要建立新的雙邊貿易關係至關重要。

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這些法案在周一輕鬆通過了澳大利亞眾議院，該國參議院在周二將它們定為法律。這些雙邊自貿協定在生效前需要得到英國和印度各自議會的批准。這兩個國家都還沒有這樣做。據悉，這兩項雙邊自貿協定將在各締約方書面確認完成其國內要求後30天，或另一個雙方同意的時間生效。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周二通過推特相繼宣布了這些最新的發展。他並通過聲明表示：“與印度和英國的新貿易協定將加強我們現有的貿易和經濟關係。這些新協定將為貿易多樣化創造新的機會，為澳大利亞企業和澳大利亞家庭帶來巨大的成果。”

阿爾巴尼斯說：“今天的立法通過表明了澳大利亞對自由貿易和基於規則的貿易體系的承諾。這是對貿易對我們的經濟復原力和持續繁榮的核心作用的承認。”

澳大利亞貿易部長法瑞爾（Don Farrell）表示：“這些協定將支持我們的企業成長，提供更多的就業機會，並為澳大利亞消費者在結賬時提供更多選擇”。他指出：“我們已經準備好實施這些交易，並將繼續與英國和印度政府密切合作，以儘快實施這些貿易協定。”

法瑞爾說，澳大利亞與英國的自貿協定“對促進我們的經濟增長至關重要”。根據澳英自貿協定(A-UKFTA) 內容，99%以上的澳大利亞商品出口將被免稅，包括羊肉、牛肉、乳製品、糖和葡萄酒等。

據澳印自貿協定 (ECTA) 內容，90%出口到印度的澳大利亞商品，包括肉類、羊毛、棉花、海產品、堅果和鱷梨，也將被免稅。上周在印尼巴厘島舉行的二十國集團（G20）峰會期間，阿爾巴尼斯與印度總理莫迪和英國首相蘇納克討論了這些交易。

莫迪周二通過推特向阿爾巴尼斯表示感謝，並稱：“印澳自貿協定的生效將受到我們商業界的極大歡迎，並將進一步加強印度-澳大利亞全面戰略夥伴關係”。阿爾巴尼斯說，他將於明年3月訪問印度，以推進4月簽署澳印自貿協定。澳英自貿協定是由時任首相約翰遜的政府在去年12月簽署的，仍等待英國議會的通過。