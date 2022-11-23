歐盟擬向歐洲企業加大補貼 法德經濟部長呼籲確立歐盟產業政策

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兩位歐盟高級官員向政客新聞網透露，歐盟正處於緊急狀態，並準備大力推動政府補貼政策，以應對美國《降低通貨膨脹法》可能對歐洲製造業帶來的衝擊。此外，德國和法國經濟部長11月22日在巴黎舉行會談後表示，將推動歐盟實施更嚴格的工業政策，如為歐洲企業提供更多政府補貼，以應對美中工業補貼政策的威脅。

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報導稱，歐洲正面臨著來自美國的雙重打擊。如果說由於俄羅斯在烏克蘭的戰爭，歐洲的能源價格看起來將長期遠高於美國的價格，美國總統拜登目前還在推出一項3690億美元的工業補貼計畫，即《降低通貨膨脹法》以支持綠色產業發展。歐盟官員擔心，企業現在將面臨幾乎不可抗拒的壓力，將新的投資轉移到美國而不是歐洲。

歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）警告說，拜登政府的新補貼方案對歐洲經濟構成了“生存挑戰”。歐盟委員會和包括法國和德國在內的國家已經意識到，如果想防止歐洲大陸變成一個工業荒地，他們需要迅速採取行動。據這兩位高級官員說，歐盟現在正在制定一項緊急計畫，將資金注入關鍵的高科技產業。

報導指，目前在布魯塞爾準備的暫定解決方案是，用歐盟自己的基金來對抗美國的政府補貼。這將是一個“歐洲主權基金”，歐盟委員會主席馮德萊恩在9月的歐盟國情咨文中已經提到，以幫助企業在歐洲投資並達到雄心勃勃的綠色標準。這兩位高級官員說，歐盟必須極其迅速地採取行動，因為不少企業已經在決定在哪裡建立它們未來的工廠，涉及電池、電動汽車到風力發電機和芯片等領域。

官員們警告說，歐盟委員會希望迅速作出反應的另一個原因是，避免個別歐盟國家單獨拿出緊急資金應對這一問題。此前，對天然氣價格危機的混亂反應，即一些成員國以各種政府支持措施作出反應，有可能破壞歐洲單一市場，仍然是歐盟的一個痛點。

歐盟內部市場專員布雷頓帶頭敲響了警鐘。據在場的人說，在周一與歐盟行業領導人的會議上，布雷頓就美國《降低通貨膨脹法》對歐洲的“生存挑戰”發出了警告。布雷頓說，現在最緊迫的問題是“扭轉正在發生的去工業化進程”。

布雷頓呼應了歐洲商業領袖的呼籲，警告說正在醞釀一場針對製造商的完美風暴。歐洲企業組織協會主席佩爾松（Fredrik Persson）說：“這有點像溺水。它正在悄悄地發生”。拜登政府在美國國會通過的《降低通貨膨脹法》對歐盟汽車製造國，如德法兩國來說造成影響，因為它鼓勵美國消費者在購買電動汽車時“購買美國貨”。

報導指，歐盟委員會和各成員國都認為這破壞了全球自由貿易，布魯塞爾希望達成一項協議，使歐洲企業能夠享受與美國同樣的褔利。由於外交解決方案似乎不太可能，而且歐盟希望避免一場與美國全面的貿易戰，補貼競賽現在看起來越來越有可能成為一個具有爭議的B計畫。

法國經濟和財政部長勒梅爾與德國經濟部長哈貝克周二發表聯合聲明表示，“我們呼籲重新推動歐洲的工業政策”。兩國部長指出：“面對空前高漲的能源價格和歐洲土地上重新出現的戰爭，作為法國和德國的經濟部長，我們堅定地決定共同致力於為最脆弱的經濟部門提供適當的回應。我們承諾在歐盟委員會制定的框架內，協調和調整我們對受能源危機影響最大的公司的支持，以防止破壞內部市場的公平競爭環境。”

兩國經濟部長稱：“在這種具有挑戰性的背景下，歐盟應該加強其能源和工業戰略主權。我們今天啟動了法德在關鍵戰略部門的新合作。首先，在氫氣方面：我們都是這一領域的領導者，這對我們的工業去碳化非常重要，我們決定成立一個工作組來加速我們的合作。第二：我們同意根據‘歐洲共同利益重大項目’（IPCEI）通訊，擴大IPCEI電池的範圍，並尋找健康項目的機會。”

兩國經濟部長稱：“展望未來，我們還承諾為歐盟主權的技術和科學方面建立關鍵戰略領域。我們將通過兩個高級別工作小組，在人工智能和量子計算方面共同發展。確保我們的原材料採購也是我們將共同解決的一個重大關切問題。我們致力於制定一項共同戰略，以確保數據的自由和安全流動、訪問和使用，以及對雲服務的信任。因此，我們支持採用可信的、全面的、強大的和透明的網絡安全認證計畫，以滿足歐洲數據保護標準。 ”

兩國經濟部長稱：“我們呼籲制定歐盟的工業政策，使我們的企業能夠在全球競爭中茁壯成長，特別是通過技術領先。我們希望密切協調歐洲應對挑戰的方法，如美國的《降低通貨膨脹法》。我們將探索工業政策的可能性，以防止第三國保護主義措施的負面效應，並將確保世貿組織的規則得到各方的尊重。因此，我們將建立一個歐洲轉型技術的平台。”

勒梅爾和哈貝克表示：“我們有信心，在這一前所未有的背景下，德國和法國可以發揮關鍵作用，打擊通貨膨脹，降低能源價格，促進歐盟內部的競爭力。今天標誌着法德兩國在倡導和推進歐洲工業政策方面邁出了新的承諾路線的第一步。”