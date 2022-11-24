葵花油價格回落到俄烏開戰前

俄烏戰爭 / 農產品

在烏克蘭葵花產業因戰爭而嚴重受損的大背景下，葵花油價格現已恢復到戰前水平。這是由於市場經濟的調節。烏克蘭的許多榨油工廠停產，所以，葵花油和葵花餅粕(tourteau）的出口量大減，但葵花籽的出口翻了7倍。還有儘管歐洲需求增加，但進口大國-中國的Covid-19疫情防控政策影響採購，使得市場沒有數月前那樣緊張。這是本台法廣（RFI）法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)在本周四早上上網的最新報道內容。

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本台RFI法文網2022年11月24日星期四在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre OLPHAND的一篇報導，主題圍繞葵花油價格已經回到戰爭前水平。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：原材料。 © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Huile de tournesol: retour aux prix d’avant-guerre]。換作中文可譯為：[葵花油：回到戰前價格]。下面是簡介以供分享。

- 烏克蘭葵花2022年已知大幅減產 -

法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報導首先指出，烏克蘭葵花的本收成季臨近截止，目前預測產量1000萬噸。而上一個收成季的產量超過1700萬噸。按道理，如此大幅度的減產本應對市場造成嚴重衝擊，因為，烏克蘭獨佔全球葵花油出口量的50%。

- 戰爭影響海航使葵花油庫存增多 -

往年在收成季節結束後庫存就已幾乎清空。但受戰爭對黑海商業航運的影響，今年則有450多萬噸。這彌補了產量的不足。在鹿特丹，每噸葵花油的價格本周在1300美元左右，而之前則曾一度達到2000多美元。還有另一因素解釋當前的價格回落，那是需求。在通貨膨脹的大背景下，進口大國-中國的Covid-19疫情防控政策影響採購。就算歐洲宣布需求增加，市場還是沒有數月前那樣緊張。

RFI Image Archive / Un agriculteur récolte les tournesols de son champ situé dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, le 9 septembre 2022. (illustration) AP - Leo Correa / RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道在最後部分說，法國農業與農產品戰略諮詢機構Agritel的一名市場分析師指出，市場在適應所有的變化。部分需求被轉移到了其它食用油。美國農業部的一份報告則說，烏克蘭的許多榨油工廠停產，所以，今年葵花油和葵花餅粕(tourteau）的出口量大減，但葵花籽的出口翻了7倍。但在到岸國提煉葵花籽會擡高工業的能源成本，尤其是在歐洲。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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