美國FCC禁止華為和中興等五家中企在美銷售設備

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美國聯邦通訊委員會（FCC）11月25日發布聲明宣布，該機構通過了新的規則，禁止被認為對國家安全構成不可接受的風險的通信設備獲准在美國進口或銷售。新的規則禁止華為、中興通訊、海康威視、海能達和浙江大華五家公司及其子公司和關聯公司在美國銷售設備。

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FCC主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）在聲明中表示：“FCC致力於保護我們的國家安全，確保不值得信賴的通信設備不被授權在我們的邊界內使用，我們正在這裡繼續這項工作”。羅森沃塞爾補充說：“這些新規則是我們為保護美國人民免受涉及電信的國家安全威脅而持續採取行動的重要組成部分。”

在FCC作出這一決定之前，華為、中興通訊、海康威視、海能達和浙江大華五家公司已被列入《2019年安全和可信通信網絡法》的清單當中。該法律要求禁止聯邦補貼購買構成國家安全風險的通信設備或服務，並建立10億美元的補償計畫幫助小型偏遠電信運營商更換“可疑的網絡設備”，旨在為美國提供一個安全可信的網絡環境。

新規則實施了美國總統拜登去年11月簽署成為法律的《2021年安全設備法》中的指令，該法律明確FCC將不再審查或批准任何對國家安全構成不可接受風險的設備授權申請。

上述五家公司均未立即回復美國有線電視新聞網（CNN）的置評請求，FCC主席、民主黨人羅森沃塞爾上個月向該委員會其他委員分發了擬議的措施，該措施有效地禁止這些公司在美國銷售新設備。FCC還對清單中企業設備現有授權有關的未來行動徵求意見。

共和黨籍FCC委員卡爾（Brendan Carr）周五通過推特表示：“我們的一致決定代表了FCC歷史上第一次投票禁止基於國家安全考慮的新設備的授權”。他稱：“由於我們的命令，沒有新的華為或中興設備可以被批准。也不能批准任何新的浙江大華、海康威視或海能達設備，除非這些公司向FCC保證它們的設備不會被用於公共安全、政府設施安全和其他國家安全目的。”

卡爾指出：“更重要的是，我們現在在這個命令中決定，FCC有權撤銷‘現有的授權’。雖然我們在這一命令中沒有行使這一撤銷權，但我希望我們很快就會行使，我期待着與我的FCC同事一起努力實現這一結果。”