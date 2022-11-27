法經濟部長：面對美國補貼方案，歐洲必須捍衛自身經濟利益

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法國經濟和財政部部長勒梅爾（Bruno Le Maire）11月27日在受訪時表示，法國可能會嘗試就美國《通脹削減法》的一些關稅和限制與美方進行豁免談判，強調歐洲必須採取行動保護歐盟的經濟利益。勒梅爾下周將陪同法國總統馬克龍對美國進行國事訪問。

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近日，有歐盟官員向媒體表示，拜登政府推動通過的《通脹削減法》中保護美國製造商的大規模補貼方案可能會對歐洲的產業發展造成致命打擊，這些產業已經因俄羅斯入侵烏克蘭導致的高能源價格而陷入困境。

勒梅爾周日在接受法國電視三台採訪時說：“法國可能要求豁免美國政府施加的一些關稅和限制。但我們必須問自己的真正問題是，我們面前的全球化是什麼樣的？”

勒梅爾補充說：“中國傾向於中國的生產，美國傾向於美國的生產，現在是歐洲傾向於歐洲生產的時候了......所有歐洲國家必須明白，當今面對美國的這些決定，我們必須學會更好地保護和捍衛我們的經濟利益”。

白宮在9月宣布，美國總統拜登夫婦將於12月1日接待法國總統馬克龍和夫人布里吉特的國事訪問，其中包括一場國宴安排。

白宮表示：“這將是拜登-哈里斯政府接待的首次國事訪問。它將強調美國和法國這個我們最古老的盟友之間深厚和持久的關係，這種關係建立在我們共同的民主價值觀、經濟聯繫以及國防和安全合作之上。兩位領導人將討論我們在共同的全球挑戰和雙邊利益領域的持續緊密夥伴關係。”