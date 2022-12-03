美商務部報告發現四家中國太陽能廠商繞道規避美關稅

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據《華爾街日報》引述美國商務部的相關調查報告報導，四家領先的中國太陽能電池製造商通過將其部分業務轉向東南亞，來規避美國的關稅。

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報導指，這項受到密切關注的調查的初步結果可能會加速美國進口商在國內或從國外其他地方尋找替代來源，以滿足對太陽能電池板飆升的需求。該調查結果於周五公布。這項調查於3月開始，引發了太陽能零部件進口的不確定性，導致美國各地的太陽能項目被取消，美國總統拜登也出面干預，以緩解行業壓力。

據知情人士透露，被發現規避關稅的中國企業為比亞迪（香港）、加拿大阿特斯陽光電力集團、泰國天合光能和越南光伏科技有限公司。這些公司的產品共佔美國太陽能電池進口總量的一半以上。調查人員認定這四家公司發運的產品總體上為中國製造，因此應當依照針對中國項目的關稅稅率。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，全面調查預計將在明年5月完成，可能包括與初步調查不同的結果。這四家公司將不得不支付適用於其中國母公司的額外、嚴厲的關稅稅率。其他海外公司必須證明他們沒有使用中國製造的零部件，否則將來也會面臨嚴厲的關稅。

報導提及，拜登政府發起相關調查的事實對整個美國太陽能行業產生了寒蟬效應，今年早些時候調查啟動後，該行業停滯不前。根據一項行業調查，春季有數百個項目被推遲或取消，人們擔心調查會對太陽能勞動力產生破壞性影響。

這場風波給拜登政府帶來了危機，拜登政府正試圖加快美國向清潔能源的過渡。拜登的高級氣候官員和白宮的高級官員着手制定一項戰略，允許東南亞的太陽能電池板和零部件繼續運往美國，同時讓商務部獨立開展調查。

美國政府一位高級官員周五強調，目前沒有進口禁令，並補充說，對中國太陽能公司的關稅命令自2012年以來一直在實施。這位官員說：“太陽能安裝商有18個月的時間來尋找新的供應商，他們願意並能夠證明他們遵守美國的貿易法。”

據悉，美國製造商對調查的結果感到高興。美國製造業聯盟主席保羅（Scott Paul）在一份聲明中說：“雖然立即為國內太陽能製造商提供救濟是理想的，但至少在不久的將來會有關稅”。聲明指：“與此同時，安裝商、太陽能製造商和聯邦政府必須加大努力，建立國內產能。美國不應該依賴傾銷、補貼、規避或強迫勞工製造的進口產品來建設我們的太陽能未來”。

不過，美國太陽能行業協會則表示失望。該協會主席霍普（Abigail Ross Hopper）在一份聲明中說：“這裡唯一的好消息是，商務部並沒有針對所有來自相關國家的進口產品”。聲明補充說：“儘管如此，這一決定將擱淺價值數十億美元的美國清潔能源投資，並導致高薪的美國清潔能源工作崗位的大量流失。”

霍普說，兩年窗口期的時間正在流逝，雖然太陽能行業正在努力在新氣候法的幫助下將其供應鏈從亞洲轉移到美國，但這將需要數年時間才能完成。