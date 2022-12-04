盧旺達有意成為區域航空樞紐

RFI採訪 / 非洲經濟

非洲內陸國盧旺達（Rwanda）地處水資源豐富的大湖地區。該國繼續在距離首都東南數十公里的布格塞拉（Bugesera）修建新機場。這一工程始於2017年。這是基加利（Kigali）當局想要發展成為新的區域空中樞紐的大項目之一。未來新機場的60%將屬於投資方卡塔爾。這是本台法廣(RFI)法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)在本周五上網的最新話題。

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本台RFI法文網2022年12月02日星期五在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出基加利通訊員露西（Lucie Mouillaud）的一篇最新報道。盧旺達2017年開始啟動的布格塞拉（Bugesera）新機場建造工程仍在繼續推進中。這是該國想要成為區域空中樞紐的大項目之一。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[Avec son nouvel aéroport, le Rwanda veut devenir un hub aérien dans la région]。換作中文可譯為[以其新機場，盧旺達想要成為地區里的空中樞紐]。下面是簡介以供分享。

盧旺達新機場建設已經初具規模 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報導首先介紹說，在布格塞拉（Bugesera）新機場工地，工人們正在忙於第一階段工程的收尾。這座機場如今的接待能力為每年250萬旅客。未來將達到每年800萬旅客的水平。然而，新機場的目標不僅只是成為旅客運輸的樞紐，還有在貨運上，要把運輸能力從第一階段的每年15萬噸，提高到第二階段的每年30萬噸。所以，需要在基礎設施的配套上，取得根本性的變化。

卡達爾投資幫助基加利實現夢想 -

布格塞拉（Bugesera）新機場在2017年開工後，於2019年和卡塔爾航空（Qatar Airways）達成協議。卡塔爾合作方將擁有新機場的60%，和49%的盧旺達國家航空公司（Rwandair）。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

盧旺達公營的[航空旅行和物流]集團 (ATL-Aviation Travel & Logistics) 總裁在接受本台法廣（RFI）通訊員採訪時指出，這一結盟屬於雙贏。卡塔爾航空（Qatar Airways）將可利用盧旺達航空（Rwandair）進入非洲市場。而盧旺達航空（Rwandair）則將可以利用卡塔爾航空（Qatar Airways）進入亞洲市場。他希望這能發展出一種南南合作的形式。最終使得盧旺達成為非洲的一個樞紐。

盧旺達希望新機場帶起地方經濟 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)這篇採訪報道的最後部分提到，盧旺達政府發展局（RDB）的一名負責人在接受採訪時說，新機場將能夠有助於布格塞拉（Bugesera）地區的其它經濟活動。圍繞機場的基礎設施還有酒店，倉庫等等，甚至農業。布格塞拉（Bugesera）地區希望可以通過這座機場把農產品迅速出口到國外。在臨近機場的地方，還規畫有一個工業園區。新機場預計將與2026年竣工。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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