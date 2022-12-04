RFI採訪 / 非洲經濟

盧旺達有意成為區域航空樞紐

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RFI Image / Afrique Economie : Avec son nouvel aéroport, le Rwanda veut devenir un hub aérien dans la région. Ici, la première phase de construction, qui comprend le terrassement, la piste d'atterrissage et les routes de l'aéroport, est terminé à 60%. (illustration) 存檔圖片 / 非亞合作 ：卡塔爾投資盧旺達修建新機場。
RFI Image / Afrique Economie : Avec son nouvel aéroport, le Rwanda veut devenir un hub aérien dans la région. Ici, la première phase de construction, qui comprend le terrassement, la piste d'atterrissage et les routes de l'aéroport, est terminé à 60%. (illustration) 存檔圖片 / 非亞合作 ：卡塔爾投資盧旺達修建新機場。 © RFI/Lucie Mouillaud
作者： 尼古拉
9 分鐘

非洲內陸國盧旺達（Rwanda）地處水資源豐富的大湖地區。該國繼續在距離首都東南數十公里的布格塞拉（Bugesera）修建新機場。這一工程始於2017年。這是基加利（Kigali）當局想要發展成為新的區域空中樞紐的大項目之一。未來新機場的60%將屬於投資方卡塔爾。這是本台法廣(RFI)法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)在本周五上網的最新話題。

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本台RFI法文網2022年12月02日星期五在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出基加利通訊員露西（Lucie Mouillaud）的一篇最新報道。盧旺達2017年開始啟動的布格塞拉（Bugesera）新機場建造工程仍在繼續推進中。這是該國想要成為區域空中樞紐的大項目之一。

Image RFI - Chronique Afrique Economie
FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[Avec son nouvel aéroport, le Rwanda veut devenir un hub aérien dans la région]。換作中文可譯為[以其新機場，盧旺達想要成為地區里的空中樞紐]。下面是簡介以供分享。

盧旺達新機場建設已經初具規模 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報導首先介紹說，在布格塞拉（Bugesera）新機場工地，工人們正在忙於第一階段工程的收尾。這座機場如今的接待能力為每年250萬旅客。未來將達到每年800萬旅客的水平。然而，新機場的目標不僅只是成為旅客運輸的樞紐，還有在貨運上，要把運輸能力從第一階段的每年15萬噸，提高到第二階段的每年30萬噸。所以，需要在基礎設施的配套上，取得根本性的變化。

卡達爾投資幫助基加利實現夢想 -

布格塞拉（Bugesera）新機場在2017年開工後，於2019年和卡塔爾航空（Qatar Airways）達成協議。卡塔爾合作方將擁有新機場的60%，和49%的盧旺達國家航空公司（Rwandair）。

Image - RFI - Afrique Economie
RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

盧旺達公營的[航空旅行和物流]集團 (ATL-Aviation Travel & Logistics) 總裁在接受本台法廣（RFI）通訊員採訪時指出，這一結盟屬於雙贏。卡塔爾航空（Qatar Airways）將可利用盧旺達航空（Rwandair）進入非洲市場。而盧旺達航空（Rwandair）則將可以利用卡塔爾航空（Qatar Airways）進入亞洲市場。他希望這能發展出一種南南合作的形式。最終使得盧旺達成為非洲的一個樞紐。

盧旺達希望新機場帶起地方經濟 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)這篇採訪報道的最後部分提到，盧旺達政府發展局（RDB）的一名負責人在接受採訪時說，新機場將能夠有助於布格塞拉（Bugesera）地區的其它經濟活動。圍繞機場的基礎設施還有酒店，倉庫等等，甚至農業。布格塞拉（Bugesera）地區希望可以通過這座機場把農產品迅速出口到國外。在臨近機場的地方，還規畫有一個工業園區。新機場預計將與2026年竣工。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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