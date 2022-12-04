馮德萊恩承諾歐盟將幫助受美國補貼政策誘惑的企業

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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月4日在出席活動時表示，歐盟將採取調整其國家補助規則等措施，以防止美國近期通過的價值3690億美元的《通脹削減法》所包含的綠色能源補貼計畫，引發投資外流。她在比利時布魯日的一次講話中說：“競爭是好的......但這種競爭必須尊重一個公平的競爭環境”。

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馮德萊恩周日向布魯日歐洲學院的學生髮表了講話。她在講話中說：“我們比以往任何時候都更需要這種戰略思維。因為困難時期會導致困難的問題。歐洲的戰略目標是什麼？我們的經濟在2030年代及以後應該是什麼樣子？我們的增長戰略是什麼？在短期、中期和長期要解決的挑戰是什麼？回答所有這些問題的一個共同特點是，毫無疑問，氣候變化。其後果將以各種形式出現”。

馮德萊恩表示：“這是我們所有人面臨的最重要的生存問題。這就是為什麼歐洲有一個明確的路線圖來應對這一挑戰。它被稱為《歐洲綠色新政》，是我們的增長戰略”。《歐洲綠色新政》由歐盟委員會在2019年12月11日推出，設定了歐洲到2050年成為首個氣候中和大陸的目標。

馮德萊恩說，“隨着我們周圍的全球環境不斷變化，我們將不得不不斷適應以保持方向。但是我們不知道這條道路會有多坎坷。我們經歷了一場大流行病，其餘震仍在世界各地蔓延。俄羅斯對烏克蘭發動了一場無端的、毫無道理的侵略戰爭。其溢出效應是全球性的——從能源安全到全球外交的重新畫分。與此同時，我們現在面臨著一場不斷加劇的全球清潔技術競賽。”

相較出台該政策三年後的情形，馮德萊恩說，“如果你快進到今天，有一些積極的消息。在應對氣候變化的鬥爭中，歐洲不再孤單。拜登總統上任後，他的首個決定就是重新加入《巴黎協定》。現在，美國已經採取了下一步行動，通過了《通脹削減法》和《兩黨基礎設施法》。《通脹削減法》如其所稱是一個大約3690億美元的投資計畫，在戰略性清潔能源領域建立一個新的工業生態系統。”

馮德萊恩提及，“《通脹削減法》和《歐洲綠色新政》之間存在着驚人的對稱性。它們都同時是一項氣候戰略，以及一項投資和增長的戰略。兩者都包括為公正的過渡提供資金，並且都包括監管標準。世界上最大和最先進的兩個經濟體現在正朝着同樣的方向發展。美國依靠的是投資和監管標準，而歐盟依靠的是投資和監管標準的結合，以及碳定價。”

馮德萊恩說，“兩個大陸規模的力量正在通過投資近1萬億歐元使其經濟現代化，並共同解決我們這個時代最大的挑戰。而這是非常重要的。它不僅對地球是一個積極的信號，對全球投資者也是如此。”

馮德萊恩補充說，“然而，在我們的行業和經濟的一個非常特殊的背景下，《通脹削減法》也在歐洲這裡引起關注。首先，新冠疫情加劇了許多關鍵供應鏈的瓶頸。歐洲工業界一直在小心翼翼地試圖修復這些鏈條的薄弱環節，並使其更有韌性，但這是有代價的。第二，由於俄羅斯的侵略戰爭，全球能源供應緊張。俄羅斯在短短8個月內削減了80%對歐洲的管道天然氣供應。但我們已經能夠進行彌補”。

馮德萊恩談道：“但這是以能源價格上漲為代價的。而所有這些都影響了許多歐洲產業的競爭力——特別是我們經濟中的能源密集型部門。”

針對美方採取的大規模政府補貼計畫，馮德萊恩指出，“這當然為美國的清潔技術創造了一個有吸引力的投資環境。但我們已經看到，這也可能通過重新引導投資流而影響歐洲自己的清潔技術基地。我們都聽說過那些正在考慮將未來的投資從歐洲轉移到美國的生產商的故事。”

馮德萊恩說，“讓我說清楚：競爭是好事。它推動了創新，提高了效率，確保了進步。在這樣做的過程中，它使清潔技術的價格下降。歐洲和美國之間的競爭可以推動我們兩個行業出類拔萃，進行創新，並更快地轉型。這就是為什麼我相信有必要投資於大西洋兩岸的兩個清潔能源工業基地。”

馮德萊恩強調：“這就是為什麼歐盟和美國之間的技術競爭對我們大西洋兩岸的工業來說是一場競爭，是如此的關鍵。我相信，歐洲在全球市場上的競爭和開發未來的清潔技術方面處於有利地位。”

作為回應，馮德萊恩表示，歐盟必須全面修訂其公共投資條例，並重新評估是否需要“歐盟層面的新的和額外的資金”。她說，歐盟方面還應該繼續要求美國調整《通脹削減法》，以解決有爭議的問題。

馮德萊恩提出：“《通脹削減法》有可能導致不公平競爭，可能會關閉市場並分割......關鍵的供應鏈”。她指出，歐盟應該“採取行動，重新平衡競爭環境......並改善我們的國家補助規則”。

馮德萊恩提到：“我們非常注意避免在我們的歐洲單一市場中出現扭曲現象......。但我們也必須對清潔技術方面日益激烈的全球競爭作出反應”。

馮德萊恩補充說：“如果我們看到戰略部門的投資正從歐盟流失，這只會破壞歐洲單一市場。這就是為什麼我們現在正在思考如何簡化和調整我們的國家補助規則。”

馮德萊恩表示，“我要提出的第二個觀點與補充性的歐盟資金有關。儘管成員國擁有將其預算投資於戰略部門的靈活性至關重要，但這種方法不能自成體系。因此，它將有利於資金充裕的國家，並導致扭曲，最終破壞歐洲單一市場”。

馮德萊恩說：“因此，我們還需要一個共同的歐盟答案來應對這一挑戰——無論是在短期還是中期”。此外，她指出，歐盟和美國可以密切合作，探討如何共同加強大西洋兩岸的清潔能源產業基地。她強調，雙方應“合作而不是對抗”。

馮德萊恩表示，“過去兩年，歐盟和美國已經證明，當我們集體站在一起時，我們的個體會更加強大。當我們專註於將我們聯繫在一起的東西——我們的價值觀和友誼，我們對公平競爭和開放市場的信念以及我們對基於規則的秩序的承諾。對於像我們這樣的朋友，競爭和合作可以是同一枚硬幣的兩面。”

馮德萊恩呼籲稱：“讓我們加強在大西洋兩岸的清潔投資。讓我們為了我們的人民，為了我們的產業，為了全世界可負擔得起的清潔能源，為了我們的地球，這樣做。”