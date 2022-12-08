德國經濟部機密文件視中國為威脅

德國/中國/經貿

據德國電視二台報道，在一份秘密文件中，德國聯邦經濟部反對與北京和睦相處，而是將中國描繪成一種威脅。這將給德國企業帶來嚴重後果。但德國綠黨聯邦議員特里廷稱文件為“現實主義文件”，並為之做了辯護。

廣告 繼續瀏覽後續

記者米歇爾布羅克（Michael Broecker）獲得得了聯邦經濟部一份長達100頁的機密文件，它包含了綠黨籍經濟部長哈貝克（Robert Habeck）構想的新中國戰略。

布羅克在一個電視對話節目了公開了他對機密文件的研究結果。他說，這份文件的對華政策導向是，“我們不必在中國奉行基於價值的外交政策，而是強硬的、基於利益的外交政策。” 文件“事實上是在與中國決裂。”

布羅克是新聞網站先鋒的總編。日前，該網站獨家曝光經濟部對華新戰略文件，引起轟動，經濟界對文件非常不滿。哈貝克領導的經濟部或多或少建議德國經濟與中國脫鉤，“剪斷臍帶”。

布羅克表示，該文件不在政治上支持德中經濟關係，並迫使公司在其資產負債表中引入特殊報告要求。“這些公司的中國業務如果太佔優勢，就必須透明化。”

這位記者還透露說，在該機密文件的附件中，有一本真正的中國行為風格指南，它解釋了中國談判者使用的詞語的真正含義。布羅克的讀後感是，“你真地可以讀出，我們在談判中是如何被中國欺騙敲詐的。”

布羅克稱，文件“使用了一種全新的語言，它甚至是一種強硬的文件”，是一份對中國不信任的文件。

但參加電視對話節目的綠黨籍聯邦議員於爾根特里廷不同意這位記者的說法，而認為這是一份現實的文件。該文件“考慮到了在中國發生的變化，特別是在過去的20年裡。然後，這些變化也必須反映在我們與中國的交往中。”他說，文件試圖減少對市場的依賴。很多公司也已經明白了這一點。

布羅克還提到文件里概述了一個中國入侵台灣的具體場景， 說最遲在2027年會發生。布羅克強調說，“在經濟部的這份文件中看到這個數字，我非常驚訝。”

但特里廷解釋說，強迫台灣與大陸統一的嚴重威脅是存在，人們必須對這一點有一個現實的把握。國家必須能對這種危險做出快速反應，。

《南德意志報》報道說，哈貝克要擺脫對中國的依賴，因此想打非洲牌。德國與非洲的業務跟德國與匈牙利的貿易往來差不多，發展空間是存在的。