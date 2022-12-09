美財長耶倫稱對訪華持開放態度 盼深化經濟接觸

美國/中國/經貿

據路透社報導，在美中領導人上個月會面、顯示緊張關係可能緩和之後，尋求深化與北京經濟接觸的美國財政部長耶倫(Janet Yellen)12月8日表示，她對訪華持“開放”態度。

廣告 繼續瀏覽後續

耶倫說：“我沒有明確的訪問中國的計畫，但我肯定對它持開放態度，並期待着比我們在過去一兩年中的互動更加密切。”

耶倫當天是在走訪位於德州的美國財政部製版印刷局之後告訴記者，未來和中國官員會談時的一個潛在話題是，中方需要更充分地參與那些向中國國家貸款機構大量借款的貧困和發展中國家的債務重組工作。

耶倫說，她曾向即將離任的中國副總理劉鶴與其他官員提出這項議題，但並未取得太大進展。耶倫表示：“我希望他們能夠理解減免債務的必要性，在債務不可持續時進行債務重組，這可以成為未來會議的一個議題。”

美國總統拜登上個月在印尼巴厘島舉行的二十國集團(G20)峰會場邊與中國國家主席習近平進行了3個小時的會談。耶倫在2天後和中國人民銀行行長易綱會談，這是她上任後首度和中國高層官員面對面會談。雙方針對包括中國的防疫封控政策、樓市動蕩、以及其他的宏觀經濟問題進行廣泛的討論。

耶倫稱，她希望在未來增加與中國的經濟接觸。耶倫當天在德州表示，中國在調整疫情應對政策上，面臨著一個“非常複雜的問題”，但建議使用西方研發的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，或將有所幫助。她並補充說，中國疫情情況的正面改變將可帶來經濟增長的“提升”。