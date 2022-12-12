毛里求斯:2022年非洲經濟會議

RFI採訪 / 海洋環境

2022年第17屆非洲經濟會議（CEA）已於周日在印度洋島國毛里求斯（île Maurice）閉幕。非洲是全球遭受氣候升溫影響最嚴重的地區，而毛里求斯則又名列全球最脆弱的國家之一。本台法廣（RFI）法語有特派記者赴當地採訪，並發回相關報道。

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在印度洋島國毛里求斯，從2022年12月09日至11日，為期三天的第17屆非洲經濟會議（CEA）已於周日在巴拉克拉瓦（Balaclava）閉幕。本次會議由非洲發展銀行（BAD）、聯合國開發計畫署（PNUD/UNDP)，和非洲經濟委員會（CEA）共同組織。目標是要嘗試找到一種既能讓非洲國家發展，又能減少溫室氣體排放的折中解決辦法。

- 毛里求斯想要改變能源結構 -

本台法廣（RFI）特派記者阿列克西（Alexis Bédu）發自路易港（Port Louis）的消息說，毛里求斯政府想要成為表率。目標是要在2030年前完全放棄煤炭，並讓可再生能源的比率達到60%。該國金融部長表示，他們有一個現實的路線圖，想用電動汽車取代所有使用石化燃料的汽車。推動公共運輸，建造地鐵。在毛里求斯做些結構上的改變。

- 毛里求斯需要投入大筆資金 -

為此，那將需要200億毛里求斯盧比，相當於4億5千萬美元。為了實現這一目標，現在還相去甚遠。在如今的能源結構里，可再生部分只佔22%。

RFI Image Archive / L’île Maurice veut vraiment opter pour les voitures électriques et non plus les voitures qui consomment des énergies fossiles. Ici, Black River, Maurice. (illustration) 毛里求斯想用電動汽車取代所有使用石化燃料的汽車。 Getty - Andrea Comi / RFI Image Archive

世界貿易組織(OMC)的經濟顧問、毛里求斯人尤萬（Yuvan Beejadhur）說，毛里求斯別無選擇，因為，它是全球最脆弱的國家之一。在氣候變化領域，必須做更多的投資。在綠色行業和藍色行業。在有關海洋運輸和農業的所有一切，毛里求斯人都可以走得更遠。

- 毛里求斯目前信貸評級很低 -

而非洲則每年需要500億美元，用於推進可持續發展政策。就此，予會的經濟學家們表示，必須吸引私營領域。這也是主要挑戰之一。非洲發展銀行（BAD）的一名主任表示，多數非洲國傢具有潛力。對銀行而言，它們總是比較樂觀。不過毛里求斯還存在一個問題，就是評級太低。今年7月底時才又剛剛被降級。目前正處於1996年以來的最低水平。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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