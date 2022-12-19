摩洛哥已着手適應歐盟的碳稅
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歐盟各方已在上周，就對進口商品徵收[碳稅]達成一致。布魯塞爾預計在2026年之前為過渡期。就此，摩洛哥企業總聯合會（CGEM）的副會長接受了本台法廣（RFI）法語記者的採訪。
據本台法廣（RFI）法文網報道，歐盟的成員國、歐盟委員會和歐洲議會通過談判，已於一周前的2022年12月13日星期二，對在邊境徵收碳稅達成一致。
- 開徵[碳稅]將有助於恢復歐洲工業的競爭力 -
本台法廣RFI通訊員此前從布魯塞爾發回消息說，這一[碳稅]徵收機制將有助於恢復歐洲企業的競爭力，削弱歐洲工業外遷的想法。未來向歐洲出口商品，必須支付這種環境稅，以對生產流程中所造成的污染承擔責任。
本台法廣RFI法文報道指出，以中國生產的鋼鐵為例，未來北京首先需要支付採礦所造成的污染，還有（鋼鐵）工廠所造成的污染，以及為此提供電力的發電廠所造成的污染。這種環境稅將適用於污染強的進口商品，比如：鋼和鐵，水泥和肥料等等。
- 歐盟對開徵[碳稅]預留了一個較長的過渡期 -
歐洲的[碳稅]徵收機制計畫將於2026年起開始逐步實施，到2034年時完全取消免稅配額。而其稅收則將直接被納入歐盟的預算。此外，布魯塞爾的目標還要在2030年之前，把歐洲的碳排放量，在1990年時基礎上，降低55%。
在北非馬格裡布地區，摩洛哥企業總聯合會（CGEM - Confédération Générale des Entreprises du Maroc）的一名副會長在接受本台法廣（RFI）記者奧利維耶（Olivier Rogez）採訪時表示，摩洛哥已開始着手適應歐盟的這一[碳稅]新規，尤其是在紡織業和汽車製造業。他覺得歐盟所制定的過渡期對企業而言足夠了。
Enrobé_Nicolas_19.12.2022_nuit MAROC _UE taxe carbone aux frontières avec extrait C05 recueilli par RFI Olivier Rogez
他解釋說：因為，摩洛哥的部分能源已經實現去碳，超過20%。而更高的目標是要超過30%。他們已注意到，有許多全球運營商對摩洛哥的綠色能源感興趣。以上因素，讓人相信四年裡可以達到所需實現的目標。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
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