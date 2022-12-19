摩洛哥已着手適應歐盟的碳稅

歐盟政策 / 生態轉型

歐盟各方已在上周，就對進口商品徵收[碳稅]達成一致。布魯塞爾預計在2026年之前為過渡期。就此，摩洛哥企業總聯合會（CGEM）的副會長接受了本台法廣（RFI）法語記者的採訪。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，歐盟的成員國、歐盟委員會和歐洲議會通過談判，已於一周前的2022年12月13日星期二，對在邊境徵收碳稅達成一致。

- 開徵[碳稅]將有助於恢復歐洲工業的競爭力 -

本台法廣RFI通訊員此前從布魯塞爾發回消息說，這一[碳稅]徵收機制將有助於恢復歐洲企業的競爭力，削弱歐洲工業外遷的想法。未來向歐洲出口商品，必須支付這種環境稅，以對生產流程中所造成的污染承擔責任。

RFI Image Archive / L'Union européenne est tombée d'accord le mardi 13 décembre 2022 sur le mécanisme de "taxe carbone aux frontières". Ici, l'engagement de Pékin pour la neutralité carbone avant 2060 semble un objectif très difficile à atteindre. (illustration) © AP - Olivia Zhang / RFI Image Archive

本台法廣RFI法文報道指出，以中國生產的鋼鐵為例，未來北京首先需要支付採礦所造成的污染，還有（鋼鐵）工廠所造成的污染，以及為此提供電力的發電廠所造成的污染。這種環境稅將適用於污染強的進口商品，比如：鋼和鐵，水泥和肥料等等。

- 歐盟對開徵[碳稅]預留了一個較長的過渡期 -

歐洲的[碳稅]徵收機制計畫將於2026年起開始逐步實施，到2034年時完全取消免稅配額。而其稅收則將直接被納入歐盟的預算。此外，布魯塞爾的目標還要在2030年之前，把歐洲的碳排放量，在1990年時基礎上，降低55%。

RFI Image / Union Européenne. © FMM - RFI

在北非馬格裡布地區，摩洛哥企業總聯合會（CGEM - Confédération Générale des Entreprises du Maroc）的一名副會長在接受本台法廣（RFI）記者奧利維耶（Olivier Rogez）採訪時表示，摩洛哥已開始着手適應歐盟的這一[碳稅]新規，尤其是在紡織業和汽車製造業。他覺得歐盟所制定的過渡期對企業而言足夠了。

Enrobé_Nicolas_19.12.2022_nuit MAROC _UE taxe carbone aux frontières avec extrait C05 recueilli par RFI Olivier Rogez 尼古拉

他解釋說：因為，摩洛哥的部分能源已經實現去碳，超過20%。而更高的目標是要超過30%。他們已注意到，有許多全球運營商對摩洛哥的綠色能源感興趣。以上因素，讓人相信四年裡可以達到所需實現的目標。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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