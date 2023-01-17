耶倫將在蘇黎世與劉鶴會晤 美中高層新年新會晤

美中財長會面

美國財政部長耶倫和中國國務院副總理劉鶴明天（18日）將在瑞士蘇黎世會面。據路透社報道說，耶倫與劉鶴會晤時，有可能討論債務問題，以及其他兩國之間存在重大分歧的問題。

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這將是耶倫首次同劉鶴舉行面對面會談，而先前已經有過3次視頻會議。她將在展開非洲三國之行前，前往蘇黎世會見劉鶴。英媒金融時報表示，這一出人意料的舉動表明，儘管中美兩國在貿易和台灣問題上的緊張關係不斷升溫，但雙方仍致力於改善兩國關係。

美國財政部表示，耶倫將於周三上午與中國副總理劉鶴在瑞士會面，隨後她將啟程對非洲進行為期10天的訪問。耶倫計畫在非洲訪問期間慫恿非洲大陸各國放棄與北京方面和莫斯科方面的金融聯繫。

劉鶴一行人也是中國自上個月解除冠病清零政策後，首個出訪的高層代表團。他將代表中方出席世界經濟論壇會議，並發表講話。

法新社報道說，美國總統拜登和中國國家主席習近平去年11月在印度尼西亞會晤時，達成共識，承諾付出更多努力來修復雙邊關係。因此，耶倫和劉鶴的會面，被認為是去年11月美中元首會晤的後續行動。此外，美國國務卿布林肯，據信也將在2月5日至6日訪問中國。

另一方面，中國商務部發言人證實劉鶴將會晤耶倫的消息時說，中美經貿團隊保持良好溝通，為落實兩國元首在峇厘島會晤達成的重要共識，加強宏觀經濟和金融政策協調。

另據美國之音消息，劉鶴前往瑞士，將出席達沃斯世界經濟論壇，而耶倫並不打算出席這一論壇。美國貿易代表戴琪以及美國氣候變化特使克里（John Kerry）將參與這一論壇。

中美兩國矛盾持續存在，彼此之間的爭議包括台灣問題，美中貿易及科技戰等還未解決，耶倫此趟非洲之行時間點在中國結束非洲訪問之後，也顯示出美國對中國在非洲影響力擴張的關切。

上周六，耶倫在接受美國全國公共廣播電台（NPR）採訪時表示，中國在向非洲國家提供信貸和進行貿易方面走在了前面，但是非洲國家領導人上個月在華盛頓舉行的一次峰會上清楚表明，他們希望加強與美國的關係。

“很明顯他們希望擴大與世界許多地區的貿易和投資，而且視美國為這方面一個關鍵的夥伴。這對我們而言，也非常重要”，耶倫說。

據路透社報道，中國與非洲的貿易已經是美國與非洲貿易的大約四倍。耶倫與劉鶴會晤時，有可能討論債務問題，以及其他兩國之間存在重大分歧的問題。