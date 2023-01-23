德國自民黨反對與中國經濟脫鉤

德國/中國/經貿

據德國《明鏡》周刊報道，德國財政部長林德納（Christian Lindner）警告人們，不要讓德國經濟與中國脫鉤。林德納認為，迅速擺脫中國將給德國經濟帶來風險。然而，根據他的看法，對德國來說，其他市場必須變得更重要。

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自民黨籍德國財政部長林德納對德國經濟與中國打交道時突然改弦易轍表示反對。這位自民黨領導人向德國《世界報》表示，“讓我們的經濟脫離中國市場，不符合德國的就業利益。其他人會佔領我們的位置。”

但林德納也不希望一直緊抱中國。在未來數年和數十年裡，世界其他地區和市場將逐步變得更加重要，“為此，我們必須改善政治條件。”

德國政府計畫擺脫對中國的強烈依賴，並遏制中國經濟對當地公司的巨大影響。近幾十年來，德國經濟越來越依賴中國市場。中國的勞動力便宜，確保了當地公司能夠提供更便宜的產品。同時，許多公司通過巨大的中國市場成功地增加了銷售額。在某些情況下，它們的成功非常巨大。

中國由此成為德國增長和繁榮的重要推動力。與此同時，中國變得越來越強大，越來越多地主宰交易條件。而這些條件往往對西方公司不利。與此同時，中國人權受到廣泛批評。

德國公司也不僅僅是從中國獲益。Prognose研究所最近的一項分析顯示，對本國經濟的補貼和缺乏對知識產權的保護使德國經濟在與中國競爭對手相比時處於嚴重的不利地位。據該研究所估計，中國的補貼是德國、日本和美國的三到四倍。除此之外，還有對31個行業的外國公司投資禁令、不透明的監管和隨心所欲實施規定的情況。

德國政府也不是鐵板一塊。就如何制定新的中國戰略，德國政府內部存在分歧。最大黨社民黨對中國比較溫和，社民黨籍總理朔爾茨去年11月訪問了北京。綠黨對中國持強烈批評態度，要求減少對中國的依賴。自民黨很長時間沒有發聲，但在中國兔年到來時開始發聲，引人注目。德國聯盟三黨新年裡會推出什麼樣的中國戰略，備受關注。