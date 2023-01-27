世貿組織將對歐盟與中國之間有關立陶宛和專利權的兩起爭端作出裁決
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世界貿易組織將對歐盟和中國之間的兩起爭端作出裁決，一起是中國對立陶宛的貿易限制，另一起是歐洲公司為維護自己的專利進行司法上訴受到阻撓。
據一位世貿組織負責人說，這一決定是周五在世貿組織爭端解決機構（DSB）的一次會議上做出的。
法新社指出，歐盟和中國是彼此最大的貿易夥伴。
在第一個案例中，立陶宛，一個人口不到300萬的歐盟國家，允許台灣2021年11月在首都維爾紐斯以台灣的名義開設官方代表機構，此舉激怒了北京，因為北京拒絕任何官方使用台灣一詞，且不承認台灣的國家地位，認為只是中國的一個省。
負責歐盟27國貿易政策的委員會譴責中國自2021年12月以來，針對立陶宛出口和包含立陶宛部件的歐盟產品出口實施的 "歧視性和脅迫性措施"，這一措施尤其讓德國汽車製造商感到震驚。
2020年，立陶宛的出口產品中，只有不到1%目的地是中國，價值只有3億歐元。財務影響微不足道，但布魯塞爾關注的是向歐盟經濟行為體發出的信息。
在第二個案例中，歐盟指責中國政府阻撓專利被非法使用的歐洲公司採取法律行動。
自2020年8月起，中國的法院可以禁止專利持有人向非中國法院申請，在第三國執行其權利的 "禁止起訴令"，任何違反該禁令的行為可被處以每天13萬歐元的罰款。
布魯塞爾認為這一規定 "不符合 "世貿組織關於知識產權的協議，並指出這關係到 "數十億歐元"。瑞典電信設備巨頭愛立信已經成為這種禁令的受害者。
歐盟在一年前就這兩個問題在世貿組織啟動了磋商機制。當磋商失敗後，布魯塞爾在12月底要求世貿組織就這些爭端設立單獨的 "仲裁小組"。
世貿爭端解決機構可能需要幾年的時間來宣布仲裁決定。然後各國可以對判決提出上訴，但自2019年12月美國阻止法guan任命程序後，世貿仲裁機構已經無法處理新案件。