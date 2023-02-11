拜登政府據報計畫禁止對部分中國科技公司投資

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據路透社10日援引三位消息人士的話報導，美國拜登政府計畫直接禁止對一些中國科技公司的投資，並加強對其他公司的審查，這是其遏止美國公司湧入中國敏感領域的數十億美元投資計畫的一部分。

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其中兩位消息人士表示，預計該禁令將適用於一些與芯片生產領域相關的投資。消息人士還稱，即將出台的規定可能會延伸美國去年10月針對向中國出口人工智能（AI）芯片、芯片製造設備、超級計算機等技術實施的新限制措施。報導指，預計上述計畫將體現在白宮未來幾個月內公布的行政令中。華盛頓的強硬派人士指責美國投資者將資本和有價值的技術轉移至可能有助於提升中方軍事能力的中國科技公司。白宮方面拒絕發表評論。

報導提及，除了針對某些投資的禁令之外，美方可能還會要求投資者向政府上報自己的投資計畫，沒有不被批準的風險。一位消息人士說，拜登政府將在該計畫生效前給業界一個機會，讓他們對擬議的規定進行評估。雖然相關禁令的細節可能會發生變化，但分層的做法表明拜登政府在去年10月推出對華出口限制措施後，正試圖有針對性地來控制美企在中國的投資。

報導稱，這也說明拜登政府希望獲得更多關於美國對中國科技初創企業投資的信息。喬治城大學智庫本月早些時候的一份報告顯示，包括芯片製造商英特爾公司和高通公司的投資部門在內的美國投資者在2015年至2021年，對中國人工智能公司的投資中佔了近五分之一，交易價值為402億美元。

三位消息人士說，拜登政府計畫直接禁止對一些中國科技公司的投資，並加強對其他公司投資的審查，這是其遏止美國公司湧入中國敏感領域的數十億美元的計畫的一部分。2021年7月，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）首次公開提出這個問題，他說美國對中國技術的對外投資流動可能會損害國家安全並破壞出口管制。

去年，將境外投資篩查計畫納入聯邦立法的努力在美國國會失敗。然而，在去年12月簽署成為法律的一項綜合撥款法案給予美國財政部和商務部各1000萬美元撥款，以確定如何實施一項計畫，以應對某些領域的“境外投資”帶來的國家安全威脅。來自這兩個部門的聯合報告將在本月晚些時候提交。

據《紐約時報》報導，幾個月來，拜登政府一直在準備限制美國公司在中國的投資，特別是在先進計算等領域。這些措施現在已基本完成，並可能在兩個月內發布。據熟悉討論情況的人士稱，美國財政部一直在與包括歐盟在內的其他國家政府接觸，試圖確保他們不會在美國切斷在相關領域對中國的融資後急於提供類似融資。中國高空監視氣球橫跨美國事件引發了人們的新一輪擔憂。本周，兩黨的議員們都警告白宮，如果拜登政府不推進投資限制，國會將提出自己的限制措施。

報導稱，拜登政府的成員在去年的大部分時間裡都在權衡如何廣泛地實施投資限制，官員們與企業高管接觸，了解他們對這種舉措可能產生的影響的看法。待定行政命令的細節仍不清楚，但預計它將要求企業向政府報告更多有關其在某些對手國家的投資計畫的信息。一些熟悉計畫的人說，該命令很可能會禁止在一些敏感領域的直接投資，如量子計算、先進半導體和某些具有軍事或監視用途的人工智能能力。美國官員也越來越關注中國對生物技術的使用，但有幾位消息人士說，拜登政府已經決定將這一領域排除在禁令之外，至少在最初。