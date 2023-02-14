印度航空訂購470架波音和空客飛機 莫迪與馬克龍、拜登通話

印度/美國/歐洲

印度航空公司（Air India）2月14日公布了共470架波音和空客客機的訂單，以努力滿足印度日益增長的中產階級消費者對不斷提高的航空旅行的需求。作為印度最大的國際航空公司和第二大國內航空公司——印度航空公司將購買220架波音客機，價值340億美元。這標誌着美國飛機製造商有史以來在價值方面的第三大銷售案，以及在飛機數量方面的第二大銷售案。印度航空公司還將從歐洲飛機製造商空客公司購買250架客機，這些訂單由美國、法國和印度的領導人共同倡導。印度總理莫迪當天也分別與法國總統馬克龍和美國總統拜登進行了通話。

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據一份來自印度航空和其母公司塔塔集團的新聞稿顯示，該訂單包括40架空客A350s飛機、20架波音787s和10架波音777-9s寬體飛機，以及210架空客A320/321 Neos和190架波音737 MAX單通道飛機。A350飛機將由英國羅爾斯·羅伊斯公司的發動機提供動力，B777/787飛機由美國通用電氣航空航天公司的發動機提供動力。美法合資的CFM國際公司的發動機將為所有單通道飛機提供動力。據路透社報導，空客公司的一位高管說，加上為滿足當前需求而租賃的另外25架空客飛機，整個收購計畫囊括495架飛機。

在印度最大的集團公司——塔塔集團的領導下，印度航空公司的復興旨在利用印度不斷增長的飛機乘客和世界各地的大量僑民增加人們對飛機出行的依賴。印度航空公司新任首席執行官威爾遜（Campbell Wilson）正在努力恢復其作為世界級航空公司的聲譽，並擺脫其遲緩、破敗、機隊老化和服務不佳的形象。印度航空由傳奇人物J.R.D.塔塔創立，他也是印度航空業的先驅。該公司於去年被塔塔集團收購，讓這個印度歷史最悠久的商業航空公司，在經過69年的國營歷史後重回創辦人塔塔家族的懷抱，也卸下了印度航空數十年來虧損和負債的重擔。

莫迪和馬克龍周二與相關企業高官進行了視頻通話。據法國總統府介紹，在這個場合，兩國首腦見證了空客公司和塔塔集團領導人之間的線上合同簽署儀式。愛麗舍宮表示：“這份交付250架飛機的合同標誌着兩國之間的戰略夥伴關係進入了一個新階段。這證明了共和國總統與他在印太地區的夥伴，首先是莫迪總理建立的信任關係。這份合同也再次證明了世界對法國工業在航空領域的卓越表現的認可。它將帶來巨大的經濟效益。”

莫迪通過推特表示：“我感謝我的朋友埃馬紐埃爾·馬克龍和我一起參加印度航空公司和空中客車公司之間重要夥伴關係的啟動儀式，這將進一步加強印度的航空部門，並在兩國創造機會。這反映了印度-法國戰略夥伴關係的強大。”

據白宮介紹，莫迪周二還與拜登進行了通話，“討論印度航空公司向波音公司購買200多架美國製造的飛機這一歷史性協議。拜登總統指出，這項銷售將支持44個州的100多萬個美國就業機會，並幫助印度航空公司滿足印度日益增長的航空運輸需求。”

白宮表示：“拜登總統和莫迪總理還討論了印度和美國之間戰略技術夥伴關係的重要性，強調了兩周前在華盛頓舉行的關鍵和新興技術倡議的首次啟動。在通話中，兩位領導人重申了美印關係的力量，並承諾繼續共同合作和在像四方安全對話（Quad）這樣的團體中工作，以推動我們兩國的經濟增長並擴大我們共同優先事項的合作。”

莫迪在推特上寫道：“很高興與美國總統喬·拜登交談。進行了出色的討論，回顧了為進一步深化印美全面全球戰略夥伴關係正在進行的和新的舉措。我們歡迎具有里程碑意義的印度航空公司和波音公司的協議，這將有助於在兩國創造新的機會。”

塔塔集團董事長陳哲（Natarajan Chandrasekaran）表示，A350飛機將用於“全球所有超長距離的飛行”。單通道的A320飛機通常用於短途航線。他說，印度航空公司有“重要的選擇”來增加其訂單。塔塔集團在1932年創辦航空公司時，開創了印度商業航空的先河。1953年，該公司被政府接管。

此外，空客公司首席執行官紀堯姆·福里（Guillaume Faury）表示：“今天對印度、印度航空公司和空中客車公司來說是一個歷史性時刻”。他稱，該訂單的規模“表明了印度航空業的增長慾望。它是世界上增長最快的。”