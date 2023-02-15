第十輪對俄制裁 歐盟擬強制銀行報告涉及俄央行的資產信息

歐盟/俄羅斯/烏克蘭

據彭博社看到的提案草案，作為歐盟對俄最新制裁方案的一部分，歐盟計畫強制銀行報告涉及俄羅斯央行的資產信息，以掌握歐盟凍結的俄央行和其他受制裁的俄國家支持資產的規模。歐盟可能將這些資金作為為烏克蘭重建作出貢獻的第一步。

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文件稱，歐盟委員會還建議加強與被制裁的俄羅斯公司和個人有關的凍結資產的報告義務，並建議對未能提供所需信息的個人處以最高5萬歐元的罰款，對實體處以最高年度營業額10%的罰款。歐盟計畫在俄羅斯入侵烏克蘭一周年之前，於下周通過第十套制裁措施。歐洲國家領導人還試圖通過武器承諾和與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的會晤來加強對基輔的支持，特別是在烏軍未來幾周內再次發動反攻前。

歐盟將採取的第十輪對俄制裁一攬子方案還將對俄軍使用的貨物實行廣泛的貿易限制，包括技術、部件、重型車輛、電子產品和稀土。歐盟還提議禁止貨物從俄羅斯過境，以降低制裁被違反的風險，並對俄羅斯橡膠和瀝青進口歐盟實行限制。

歐盟還指望制裁數十名個人和實體，包括俄羅斯政治家和軍事人員，以及：阿爾法銀行、羅斯銀行和Tinkoff銀行股份公司，以及俄羅斯聯邦國家財富基金；從事支持侵略烏克蘭的宣傳活動的媒體集團；一家出口俄羅斯石油的船舶的再保險公司；一家在英國註冊的航運公司被指控利用其船隻為俄羅斯運輸被盜的烏克蘭穀物。

報導指，擬議的措施將在本周由成員國討論，在該一攬子計畫獲得批准之前可能會有變化。歐盟的制裁措施需要得到所有成員國的支持才能通過。其他建議還包括延長暫停由俄羅斯國家控制的媒體機構的廣播許可證，這些機構被指控針對歐盟及其鄰國傳播宣傳、操縱和歪曲事實。

根據這些文件，歐盟還希望限制俄羅斯國民在歐洲關鍵基礎設施和實體運營商的管理機構中擔任職務。歐盟公民將被豁免於該規定。同樣，一攬子制裁措施，如果得到批准，將禁止向俄羅斯國民和居民以及在俄羅斯成立的實體提供天然氣儲存能力。