剛果(金)稱與中國合同有缺點

RFI原材 / 剛果（金）

剛果民主共和國融監管機構（IGF）最新報告認為，與中國簽署的大合同存在缺陷。未來在提交金沙薩當局時，會建議重審合同。

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本台法廣（RFI）法文網今天2023年02月17日星期五的報導說，剛果（金）金融監管機構（IGF）周四指出，與中國企業簽訂的一項大合同存在缺陷，不平衡。這一合同涉及對剛果（金）某些自然資源的管理。這一合約簽訂於2008年，協議成立一家合資公司Sicomines。剛果（金）金融監管機構如今發現了違規行為。

RFI Image Archive / Afrique : les bureaux de l’inspection générale des finances à Kinshasa, RDC, en octobre 2020. (illustration) RFI/Sonia Rolley

據本台法廣（RFI）通訊員Patient Ligodi發自金沙薩（Kinshasa）的消息，中國和剛果（金）這家合資企業Sicomines 成立時的資本為1億美元。剛果（金）金融監管機構（IGF）的最新報告結論包括：如此規模的資本金額，與這家合資企業的社會目標不對稱。

RFI Image Archive / RD Congo : un rapport d'audit de l'agence anti-corruption accablant pour la Gécamines. Ici, le siège de la Gécamines à Lubumbashi. (illustration) © Sonia Rolley/RFI

剛果（金）金融總監認為，這種不均衡還延伸到了開採領域。從一開始就應該評估剛果（金）國有礦業公司吉卡明集團（Gecamines）為礦床所做的貢獻。報告認為，中國企業已獲得近100億美元的收益，而剛果（金）只在基礎設施層面獲得8億多美元的好處。如果深入調查，還能意識到這筆錢不知去向。他認為，責任人不僅只是中方。這份報告總共羅列出了26點失誤。未來提交剛果（金）政府時會建議要重審合同。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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