富士康據報計畫在印度進行大規模擴張

印度/經貿/亞洲

據《華爾街日報》等媒體報導，蘋果公司的主要製造商富士康科技集團正考慮在印度大規模擴張，包括把在當地組裝的iPhone數量再增加數百萬部並設立新的生產設施，以尋求在中國之外進一步實現多元化。

廣告 繼續瀏覽後續

知情人士透露，富士康將在其位於印度南部泰米爾納德邦欽奈附近的現有工廠擴大iPhone生產量。包括一位印度政府高級官員在內的這些知情人士說，富士康的目標是到2024年將當地iPhone的年產量提高到約2000萬部，並將工人數量增加兩倍，達到10萬人之多。據這位印度政府官員稱，該工廠目前的產量約為600萬部iPhone。

知情人士說，富士康還計畫在印度南部的卡納塔克邦建立一個新的生產設施，在那裡生產包括iPhone在內的產品。 此外，其中一些知情人士說，富士康正在考慮在南部城市海德拉巴設立一個新的生產設施，並在印度為其半導體業務設立一個碳化矽製造廠和包裝廠。富士康的擴張計畫正在考慮之中，可能會發生變化。

富士康董事長劉揚偉在本周訪問印度期間探訪了卡納塔克邦的班加羅爾以及海德拉巴，同時還在新德里與莫迪總理(Narendra Modi)會面。莫迪政府近年來推出了數以十億計美元的激勵措施，以吸引全球製造商到印度設廠，作為促進先進製造業就業和減少對電子產品進口依賴的一項重要舉措。

富士康的一位發言人對該計畫不予置評，並表示該公司不對具體客戶或產品發表評論。蘋果公司暫未回應置評請求。富士康的正式名稱為鴻海精密工業股份有限公司(簡稱鴻海精密)。

同樣就這一消息，彭博社引述知情人士的話報導稱，富士康計畫在印度投資大約七億美元建設一家新的工廠。富士康在印度的新廠將設在卡納塔克邦首府班加羅爾市的飛機場附近，佔地300英畝。

消息人士對彭博社說，富士康公司在印度這家工廠將生產iPhone的零部件，並裝配蘋果產品的耳機。另有知情人士表示，該工廠可能還將生產該公司新增電動車的部分零部件。蘋果公司拒絕發表評論。

報導指，劉揚偉在周六的一份聲明中表示：“我本周的行程支持富士康深化夥伴關係的努力，會見老朋友，結交新朋友，並在半導體開發和電動汽車等新領域尋求合作”。他續稱：“富士康將繼續與當地政府溝通，為公司和所有利益相關者尋求最有利的發展機會。”