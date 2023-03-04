美國準備制定對華投資的新規則

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據《華爾街日報》3月3日報導，拜登政府正在準備一項新計畫，可能禁止美國在中國某些領域的投資，這是在美中之間日益激烈的競爭中保護美國技術優勢的一個新步驟。

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據《華爾街日報》查看的報告副本，美國財政部和商務部周五在國會山提供給議員們的報告中說，他們正在考慮建立一個新的監管體系，以解決美國對可能構成國家安全風險的海外先進技術的投資。 報告稱，拜登政府可能會禁止一些投資，同時也可能會收集其他投資的信息，以便為未來的措施提供參考。雖然這些報告沒有確定拜登政府認為有風險的具體技術領域，但它說可能推進對手軍事能力的領域將是該計畫的一個重點。

熟悉新計畫工作的人士預計，該計畫將涵蓋對先進半導體、量子計算和某些形式的人工智能的私人股權和風險資本投資。美國官員希望防止美國投資者向中國公司提供資金和專業知識，例如，可以提高北京軍事決策的速度和準確性。美國財政部的報告說，該計畫的重點是“防止美國的資本和專業知識被利用來威脅我們的國家安全，同時不給美國投資者和企業帶來不必要的負擔。”

據悉，這些報告沒有確定哪些國家將屬於新規則的範圍，儘管熟悉此事的人說，他們預計拜登政府關於新規則的工作實際上將主要涉及美國在中國的投資。在報告中，美國財政部和商務部表示，預計將在不久的將來敲定有關該問題的政策。這兩個政府部門說，預計將在下周公布的白宮預算中為投資項目尋求額外資源。新計畫將接受公眾評論，美國財政部將與商務部協商管理該計畫。

聯邦政府長期以來一直在審查外國對美國的投資，在某些情況下，通過一個名為美國外國投資委員會（CFIUS）的機構間小組禁止外國在敏感領域的投資。但規範美國海外投資的規則將是一個新的突破，是拜登政府為阻礙中國開發美國官員認為可能構成國家安全風險的技術的更廣泛努力的一部分。去年，美國對先進的半導體和芯片製造設備實施了新的出口限制，旨在減緩中國的軍事進步。

同年，美國國會一群兩黨議員推動制定新的規則，規範美國對華投資。美國眾議院撥款委員會的民主黨籍副主席德勞羅（Rosa DeLauro）要求拜登政府就這一主題編寫一份報告，作為去年年度綜合支出法案的一部分。

德勞羅聯邦眾議員通過聲明表示：“這份報告是一個很好的第一步，以確保美國的投資不會助長中共的能力和造成危險的依賴性”。她補充說：“它為我們希望長期開展的工作奠定了基礎，它建立了推進美國利益的結構，除了報告中描述的那些之外，還應該用來解決其他關鍵的依賴性。”

報導指，據熟悉相關計畫的消息人士稱，拜登政府幾個月來一直在制定一項行政命令，建立新的海外投資規則。然而，確定新的潛在控制措施的範圍一直是一個挑戰，因為官員們正在考慮美國投資者如何遵守新規則的具體細節。在拜登政府對這一主題的審議中，財政部官員一直試圖使該命令針對具體的國家安全威脅。

在出席最近的一次公開活動中，美國財政部副部長阿德耶莫(Wally Adeyemo)表示，應該制定投資計畫規則以應對國家安全風險，而不是創造不公平的經濟優勢。阿德耶莫在發言中說：“從我的角度來看，我們能做的最重要的事情之一是確保我們在什麼是競爭和什麼是國家安全之間畫出明確的界限”。他指出，“這些界限有時很難界定，但對我們來說，界定它們很重要。”

報導稱，拜登政府官員還在與七國集團（G7）的親密盟友聯繫，為限制對華投資的概念爭取支持。七國集團將在5月舉辦一系列高級別會議，屆時該集團可能會批准這一想法。一位歐盟官員說，與美國關於控制美國海外投資的對話正在進行中，儘管該官員說歐盟在建立這樣一個投資項目方面遠遠落後於美國。

據《華爾街日報》報導，世界上最大的風險投資公司之一紅杉資本已經開始篩選對中國半導體或量子計算公司的新投資，因為該公司正在為美國將出台的新規則做應對準備。