瑞士上院辯論軍火移交烏克蘭

歐洲動向 / 俄烏戰爭

RFI Image Archive / Europe : la Chambre haute de la Suisse doit en débattre à partir de ce lundi 6 mars 2023, sur la réexpédition en Ukraine de ses canons vendus à des pays d'amie. Ici, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue suisse Ignazio Cassis, à Kiev, le 20 octobre 2022. (illustration) 歐洲:瑞士上議院從周一(2023年03月06日)開始辯論出口友邦的軍火能否被移交給烏克蘭。

在歐洲，瑞士以堅持中立原則著稱。伯爾尼（Berne）方面到目前為止一直拒絕讓出口友邦的瑞士造大炮，被移交給烏克蘭。不過，這一立場未來可能會出現變化。從今天2023年03月06日星期一起，瑞士聯邦議會上議院，也被稱之為聯邦院（Conseil des États）開始辯論向基輔轉交瑞士軍火的事宜。這是本台法廣(RFI)法語«今日經濟»專欄(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)在周一上網的最新討論話題。對面俄烏戰爭，儘管瑞士不僅向烏克蘭難民開放其邊境，也加入針對俄羅斯的制裁。但至今沒有同意讓瑞士造軍火被移交給基輔當局。瑞士國內就此問題存在分歧。德國作為瑞士軍火的第一大買家，柏林有可能會影響到伯爾尼的決策。

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本台法廣（RFI）2023年03月06日星期一在法語«今日經濟»專欄(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)刊出記者多米尼克（Dominique Baillard）的一篇最新報道，介紹瑞士面對俄烏衝突的立場。瑞士國內在對移交其軍火給烏克蘭的問題上存在分歧。這給瑞士軍火工業帶來壓力。

RFI Graphique Archive / Chronique "Aujourd'hui l'économie" 法廣專欄 «今日經濟» © Studio Graphique FMM

本台RFI法文網上刊出的這篇報導法文原標題為：[Toujours pas d’armes suisses pour l’Ukraine]。換作中文可譯作：[仍然無瑞士軍火給與烏克蘭]。下面是簡介以供分享。

--歐洲人越來越不滿瑞士的中立原則 -

本台法廣RFI«今日經濟»專欄(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)的這篇報道首先介紹說，瑞士政府一直拒絕同意讓其境內製造的武器被移交給烏克蘭，哪怕銷售期已超20年。這一立場令越來越多的歐洲人不滿。德國威脅要改用供應商。

-- 德國有可能影響瑞士軍火出口政策-

本台RFI法文報導說，德國是瑞士軍火的第一大進口國。依照合同，瑞士軍火的買家在簽約時都需承諾，不會被交付給第三國。德國曾向瑞士提出，把配備了瑞士大炮的豹2坦克（Leopard 2）移交給烏克蘭，但這一請求未獲受理。然而，這種措施在軍火貿易中相當常見。

RFI Image Archive / Europe : des chars Leopard 2 équipent des canons suisses. Ici, A Leopard 2 tank is seen in action in Augustdorf, Germany, Wednesday, Feb. 1, 2023. (illustration) © AP - Martin Meissner / RFI Image Archive

-- 瑞士有關戰爭裝備的法律極其嚴格-

德國，因波蘭要向烏克蘭移交坦克而飽受批評，如今對瑞士的這種剛性態度表示不滿。瑞士的措施應該說，得到相當好的執行。沙特阿拉伯曾在也門戰爭中使用瑞士造突擊步槍。瑞士媒體就違法戰爭物資法予以調查。瑞士當局依法做出解釋說，合同簽署在衝突及該法修正案通過之前。

-- 瑞士中立原則與發展國防工業並存-

瑞士選擇以擁有一支軍隊來捍衛其國土。在裝備上，也是指望自身力量，和本土製造。發明之一有著名的西格紹爾手槍（Sig Sauer）。

RFI Image Archive / Europe : le fameux pistolet Sig Sauer. (illustration) REUTERS - Regis Duvignau / RFI Image Archive

軍火工業在其國民生產總值里的比率輕如鴻毛，僅為1%。占出口額的0.2%。但這是捍衛國家主權必不可少的工具。軍火企業開發的許多構思被民用。瑞士向卡塔爾出口的防空系統在足球世界盃賽期間被用於保護體育場。如果沒有出口，瑞士的軍火工業不會引起注意。因為其內需十分有限，無法保證盈利。瑞士的軍火生產有一半是出口，尤其是在歐洲。

-- 瑞士就向烏克蘭移交其軍火有分歧-

本台法廣的同一報導提到，瑞士上議院想要放鬆措施，下議院則想出台一條特別法律。而當局不想改變。人們很難想象如何協調各種雜音，就此達成一項協議。俄烏戰爭正在碰撞瑞士的模式。

-- 烏克蘭重建與充公俄羅斯海外資產-

本台法廣RFI«今日經濟»專欄(AUJOURD'HUI L'ÉCONOMIE)的這篇報導最後指出，充公俄羅斯的海外資產，包括在瑞士的部分，用於烏克蘭的重建。這是伯爾尼與布魯塞爾之間緊張關係的另一話題。波蘭的這一建議衝擊瑞士金融業的基石：銀行機密。這才是瑞士經濟的發動機，占國民生產總值的10%，占就業的5%。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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