國際商會影響庫爾德原油出口

RFI原材 / 西亞原油

西亞 – 伊拉克的庫爾德自治區於上周末開始，不再能夠向土耳其出口其開採的原油。原因是國際商會（ICC）的一項最新裁定，對伊拉克中央政府有利。安卡拉現已停止從伊拉克北部庫爾德族自治區直接進口原油。

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綜合本台法廣（RFI）法文網的報導，總部位於法國首都巴黎的國際商會（ICC）做出裁定，認為土耳其未經伊拉克聯邦政府允許，直接從庫爾德斯坦（Kurdistan）的油田進口石油，這違反了一項雙邊協議。

--伊拉克庫爾德自治區失去原油出口的主權-

據本台法廣（RFI）通訊員Marie-Charlotte Roupie發自巴格達（Bagdad）的報導，伊拉克早在2014年就已對土耳其的作法提出這一訴訟。現在，伊拉克北部的油田已於03月25日上周六中斷了對土耳其輸出原油。

RFI Carte Archive : Le Kurdistan est divisé entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. (illustration) © RFI Carte

上述消息現已得到本台法廣（RFI）在伊拉克北部城市埃爾比勒（Erbil）通訊員的證實。他在報導中認為，伊拉克北部的庫爾德人如今到了一個歷史性的重要時刻。這一自治區現在失去了它向土耳其出口石油的貿易主權。

--伊拉克庫爾德自治區民眾日常生活受到影響-

這會帶來怎樣的後果呢？就此，分析人士Zaid Al Ali在接受本台通訊員Théo Renaudon採訪時做出如下陳述：

RFI - Asie ouest - impact social d'une décision sur le pétrole du Kurdistan

IRAK; TURQUIE _Enrobé Demande de production Desk Nicolas 2023.03.27 lundi à 13h - une décision sur le pétrole du Kurdistan 尼古拉

“衝擊真的能夠讓庫爾德人-伊拉克庫爾德民眾的口袋感覺得到。很可能大多數庫爾德人將無法收到他們的工資。這對民眾的日常生活而言是災難性的。這樣的情形幾年前在庫爾德斯坦就已曾發生過。希望不要再次出現。”(Extrait C03)

--失去收入使伊拉克庫爾德自治區獨立更遙遠-

RFI Image Archive / région autonome du Kurdistan : sans pétrole, le rêve d’indépendance porté par de nombreux Kurdes irakiens semble s’éloigner un peu plus. Ici, le drapeaux rouge, blanc et vert, aux couleurs du Kurdistan, une photo prise en 2019. (illustration) Richard Riffonneau / RFI

本台法廣（RFI）法文今天2023年03月27日周一的最新報導指出，伊拉克庫爾德自治區的經濟主要依賴石油收入。地方當局如今需要與巴格達中央政府協商尋找解決辦法。雙方已在昨天03月26日星期天召開了首次會議，但沒有取得成果。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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