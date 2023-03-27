國際商會影響庫爾德原油出口
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西亞 – 伊拉克的庫爾德自治區於上周末開始，不再能夠向土耳其出口其開採的原油。原因是國際商會（ICC）的一項最新裁定，對伊拉克中央政府有利。安卡拉現已停止從伊拉克北部庫爾德族自治區直接進口原油。
綜合本台法廣（RFI）法文網的報導，總部位於法國首都巴黎的國際商會（ICC）做出裁定，認為土耳其未經伊拉克聯邦政府允許，直接從庫爾德斯坦（Kurdistan）的油田進口石油，這違反了一項雙邊協議。
--伊拉克庫爾德自治區失去原油出口的主權-
據本台法廣（RFI）通訊員Marie-Charlotte Roupie發自巴格達（Bagdad）的報導，伊拉克早在2014年就已對土耳其的作法提出這一訴訟。現在，伊拉克北部的油田已於03月25日上周六中斷了對土耳其輸出原油。
上述消息現已得到本台法廣（RFI）在伊拉克北部城市埃爾比勒（Erbil）通訊員的證實。他在報導中認為，伊拉克北部的庫爾德人如今到了一個歷史性的重要時刻。這一自治區現在失去了它向土耳其出口石油的貿易主權。
--伊拉克庫爾德自治區民眾日常生活受到影響-
這會帶來怎樣的後果呢？就此，分析人士Zaid Al Ali在接受本台通訊員Théo Renaudon採訪時做出如下陳述：
RFI - Asie ouest - impact social d'une décision sur le pétrole du Kurdistan
IRAK; TURQUIE _Enrobé Demande de production Desk Nicolas 2023.03.27 lundi à 13h - une décision sur le pétrole du Kurdistan
“衝擊真的能夠讓庫爾德人-伊拉克庫爾德民眾的口袋感覺得到。很可能大多數庫爾德人將無法收到他們的工資。這對民眾的日常生活而言是災難性的。這樣的情形幾年前在庫爾德斯坦就已曾發生過。希望不要再次出現。”(Extrait C03)
--失去收入使伊拉克庫爾德自治區獨立更遙遠-
本台法廣（RFI）法文今天2023年03月27日周一的最新報導指出，伊拉克庫爾德自治區的經濟主要依賴石油收入。地方當局如今需要與巴格達中央政府協商尋找解決辦法。雙方已在昨天03月26日星期天召開了首次會議，但沒有取得成果。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
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