歐盟就反經濟脅迫措施達成臨時協議：嚇阻第三國經濟脅迫

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3月28日，歐盟輪值主席國瑞典代表歐盟理事會就關於保護歐盟及其成員國免受第三國經濟脅迫的法規（反脅迫措施，ACI）與歐洲議會達成一致。該措施旨在嚇阻第三國通過影響貿易或投資的措施針對歐盟及其成員國進行經濟脅迫。歐盟理事會將在稍後的決策過程中發揮重要作用，確定對經濟脅迫的定義。歐盟委員會將在關於歐盟應對經濟脅迫措施的決定中被賦予執行權力，同時確保成員國在這些決定中更多的參與。該措施的目的是嚇阻對歐盟及其成員國的經濟脅迫，並對脅迫者進行懲罰。

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作為對經濟脅迫的回應，歐盟可以對第三國採取的措施包括實施貿易限制，例如，增加關稅、進出口許可證，或在服務或公共採購領域的限制。歐盟反脅迫措施旨在通過對話緩和並促使脅迫性措施停止。

瑞典方面代表歐盟理事會表示，歐盟採取的任何反措施將只作為最後手段使用。一旦該法規被歐盟理事會和歐洲議會正式通過，它將在歐盟官方公報上公布20天後生效。歐盟理事會是歐盟立法與政策制定、協調機構。

此前，應歐盟理事會和歐洲議會的要求，歐盟委員會於2021年12月8日提出這項立法。歐洲議會國際貿易委員會（INTA）於2022年10月10日通過了該提案的修正案，全體會議於2022年10月19日確認了議會的談判任務，並要求“立即”開始談判。歐盟理事會於2022年11月16日同意其談判立場。

歐盟貿易專員東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）周二就這一消息表示：“今天，歐盟在阻止針對歐盟及其成員國的經濟脅迫方面又邁進了一步。反脅迫措施方面的進展是加強我們貿易議程的關鍵，使歐盟擁有維護開放貿易的工具，並以有針對性的方式應對風險。我期待着在最後的試驗性對話中達成協議，以便我們能夠儘快將這一工具落實到位。”

據《南華早報》報導，這項歐盟反脅迫措施的設計部分考慮到了中國，目前預計將在今年年底前到位。2021年末，在維爾紐斯允許台灣在當地開設代表處後，中國開始對所有來自立陶宛的進口產品以及來自歐盟的含有立陶宛成分的產品實施非正式禁運。歐盟最終向世貿組織投訴，此案正在審理中。

一旦通過，如果第三國“通過實施或威脅實施影響貿易或投資的措施”，“干涉”歐盟或其成員國的“合法主權選擇”，歐盟可以對其徵收關稅、出口管制、配額或凍結市場准入。該工具最初是作為對美國前總統特朗普的301條款貿易關稅的回應而設想的。但在歐盟國家最初的冷淡反應之後，在中國從2021年開始對立陶宛商品進行非官方抵制之後，它獲得了多方支持。

歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）指出，這一工具將被證明是對未來強硬手段的有力威懾。朗格表示：“我們現在有了一個工具，它不是一隻無牙的老虎，它確實是一隻有牙的老虎”。他補充說：“這真的不是把水槍——這是一把真槍，有時有必要把槍放在桌子上，即使知道它不會被使用。”

朗格舉例說，中國駐荷蘭大使最近威脅說，如果荷蘭阻止向中方出口高端半導體設備，該國將面臨後果，這是一個可以使用該工具的例子。

朗格補充說，該措施可以被追溯使用，例如在中國和立陶宛的案例中。但這可能會使歐洲議會與歐盟委員會發生衝突，後者表示不太可能追溯使用該工具。

立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）稱，該協議將“阻止獨裁者用非官方的制裁欺負歐盟”。他在推特上寫道：“立陶宛在抵制中國的特別貿易行動後，推動加速這一進程。歐盟剛剛變得更加強大。”