日本將擴大對6類23種芯片製造設備的出口限制

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日本經濟產業大臣西村康稔3月31日在內閣會議後的記者會上宣布，將修訂《外彙及外國貿易法》省令，加強對尖端芯片製造設備的出口管制。日本是尼康公司和東京電子公司等主要芯片設備製造商的所在地，當局沒有指明中國是限制的目標，強調製造商需要為所有地區尋求出口許可。

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據路透社報導，日本政府周五宣布，將限制23種半導體製造設備的出口。在徵求公眾意見後，日本經濟產業省計畫於5月發布修訂後的省令，並於7月實施。西村康稔當天向媒體表示：“我們正在履行我們作為一個技術國家的責任，為國際和平與穩定作出貢獻”。他強調，日本希望阻止其先進技術被用於軍事目的，並沒有考慮到具體的國家。

據英國《金融時報》報導，日本此舉履行了其與美國和荷蘭達成的三方協議，該協議將大大限制中國進口用於生產尖端半導體的設備的能力。日本一直避免正式公開提及該協議，因為地緣政治和美中關係緊張給日本公司帶來了壓力，要求它們制定出能夠跨越兩個市場的戰略。

西村康稔在周五的記者會上說，管制措施將涵蓋用於芯片製造的六類設備，包括最專業的光刻和蝕刻領域。日本經濟產業省在其聲明中沒有明確提到中國。西村康稔解釋說，這些限制是日本作為一個技術國家為國際和平與穩定作出貢獻的責任的一部分。

日本官員說，其限制的範圍比美國去年實施的限制更進一步。設備出口商將需要獲得所有地區的許可證，使該部門能夠監督向第三方國家出售的設備，這些國家在理論上可能會生產用於軍事用途的尖端芯片。其中一位官員說：“通過擴大措施所涵蓋的地區，我們想解決與先進半導體技術相關的更廣泛的風險”，“中國不是唯一的風險。”

美國的應用材料公司、荷蘭的ASML公司和日本的東京電子公司在生產用於超級計算機和人工智能的尖端芯片的設備方面佔據全球主導地位。日方的限制措施將於7月生效，影響的公司範圍比之前預期的更廣。熟悉談判的人士此前表示，管制措施將主要影響東京電子公司和尼康公司，但了解該措施的人士稱，受影響的公司名單大約有10家，可能包括愛德萬測試公司(Advantest)。

今年1月，荷蘭和日本與美國達成了一項協議，旨在切斷中國與最先進的芯片的聯繫，這些芯片可用於尖端武器和機器，但日本和荷蘭官員直到本月才披露了很少的細節。在1月的協議之前，美國對出口到中國的芯片製造設備實施了一系列嚴厲的限制，但官員們私下裡說，只有在日本和荷蘭採取類似行動的情況下，該計畫的整體影響才會起到作用。

報導指，中國的半導體公司一直在囤積關鍵材料，以應對日本的出口管制。“這23台設備基本上是我們預期的，我們以為會有更多的設備出口受到影響，”一位中國工廠經理說。一位不願意透露姓名的日本設備經銷商說，由於預計禁令將在今年下半年生效，他們已經急於向中國客戶發送訂單。

此外，韓國產業通商資源部就日本政府當天宣布將對23類尖端芯片製造設備的出口加以限制一事表示，預計該措施幾乎不會對韓國企業產生影響。