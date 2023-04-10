烏克蘭暫停部分穀物出口波蘭

RFI原材 / 俄烏衝突

東歐 – 在歐洲市場，由於烏克蘭小麥所帶來的衝擊。布魯塞爾已經對此有了意識，並提出了補償波蘭、羅馬尼亞和保加利亞三國的方案。與此同時，基輔和華沙於日前剛剛簽署了一項協議，暫停對波蘭的部分穀物出口。

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RFI Image Archive / La Russie et l'Ukraine représentent au moins un quart des exportations mondiales de céréales. (illustration) © Emre Gürkan Abay / RFI Image Archive

據本台法廣（RFI）法文網2023年04月10日星期一報導，烏克蘭小麥對歐洲市場造成壓力。來自烏克蘭的供應造成失衡，帶來布魯塞爾與農民之間的關係緊張。

--烏克蘭農產品部分進入東歐國家市場 -

本台法廣（RFI）通訊員讓-雅克（Jean-Jacques Héry）發自布魯塞爾（Bruxelles）的消息說，與在烏克蘭戰爭打響後所通過的文件內容不同的是，有一部分烏克蘭農產品沒有通過歐洲港口出境，而是留在了鄰國的當地市場。這就是問題之所在。烏克蘭產品的價格比波蘭、羅馬尼亞和保加利亞自產小麥和玉米更便宜，部分替代了當地市場中的本土產品。

--烏克蘭鄰國農業生產者抱怨收入減少 -

農產品過剩的後果造成在一個有限的市場上，供應過量。所產生的影響導致價格下跌。延長了在筒倉里的存放時間。當地農民抱怨到，他們的整個農業體系遭受壓力，收入減少。

--歐盟提出了給東歐三國農民補償方案 -

布魯塞爾已經對此意識到了。據一名發言人表示，當前情況是“供大於求，需求減少。庫存成本升高。地方上價格下跌。” 布魯塞爾提出了第一套援助方案，金額5600萬歐元，並在一周前就已進行了表決。這一方案針對波蘭、羅馬尼亞和保加利亞。資金來自公共農業政策（PAC-Politique Agricole Commune）。

--歐盟已在醞釀補償略高的第二套方案 -

但對這些處於第一線的國家而言，並不足夠。第二套補充方案正在醞釀之中。金額還會更高一些。有一點可以肯定，羅馬尼亞和保加利亞的期待更大。因為，華沙剛剛與基輔簽署了雙邊協議。烏克蘭暫停向波蘭出口部分穀物。

RFI Image Archive / Conflit en Ukraine : des agriculteurs roumains tiennent des banderoles sur lesquelles on peut lire « Maintenant ou jamais » lors d'une manifestation devant le bureau de représentation de la Commission européenne à Bucarest, le vendredi 7 avril 2023. Les agriculteurs roumains accusent les céréales ukrainiennes de dumping et estiment travailler désormais à perte. （illustration) © AP - Andreea Alexandru / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）布魯塞爾通訊員的這則報道在最後一個段落里指出，羅馬尼亞和保加利亞兩國的農民在上周五曾舉行示威，聲討他們所斷言的不公平競爭。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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