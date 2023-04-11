澳洲就大麥關稅與中國達成協議：暫停向世貿組織提出申訴

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澳大利亞外交部長黃英賢和貿易部長法雷爾（Don Farrell）4月11日宣布，同意暫停就中國對澳大利亞大麥徵收關稅向世界貿易組織（WTO）提出的申訴，中國政府同意在未來幾個月快速評估這一關稅問題。

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澳大利亞政府外長、貿易部長和農業部長周二聯名發表聲明稱：“澳大利亞政府與中國達成了一項協議，為解決澳大利亞大麥的爭端開闢了一條道路。自2020年以來，中國對澳大利亞大麥徵收80.5%的關稅，有效地阻止了對該市場的出口，2018至2019年度的價值約為9.16億美元。澳大利亞政府一直明確表示，我們認為這些關稅是沒有道理的，消除所有貿易障礙符合兩國的最佳利益。”

澳方聲明介紹稱，“在最近所有層面的建設性對話之後，我們歡迎中國同意在三個月的時間內對關稅進行快速審查，如果需要的話，可以延長到第四個月。在進行這一對話的同時，澳大利亞繼續通過世貿組織來維護我們的國家利益。澳大利亞已經同意在商定的審查期間暫時中止世貿組織的爭端。如果在審查期結束時仍未取消關稅，澳大利亞將在世貿組織恢復該爭端。世貿組織的貿易爭端制度鼓勵在可能的情況下進行雙邊解決。”

澳方三位部長稱：“澳大利亞將繼續通過對話和多邊貿易體系追求我們的國家利益。我們將利用一切機會，包括世貿組織的爭端機制，為澳大利亞的世界級生產商和農民爭取最好的結果。這包括為澳大利亞企業創造更多機會，使海外市場多樣化。”

聲明稱，“我們對澳大利亞葡萄酒在世貿組織的結果仍然充滿信心。如果今天的協議成功地為取消大麥的關稅提供了途徑，我們希望在消除澳大利亞葡萄酒的貿易壁壘方面也能遵循類似的程序。”

澳方三位部長表示，“（澳大利亞）阿爾巴尼斯政府的做法是，在我們能夠合作的情況下與中國合作，在我們必須合作的情況下提出不同意見，並從我們的國家利益出發。這條途徑反映了這種做法。”