英國電信去年曾舉行兵棋推演，測試台海有事時供應鏈風險

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據英國《金融時報》4月16日報導，英國電信集團（BT）日前舉行了一次兵棋推演，以為台灣海峽的潛在衝突會造成的破壞做準備，這表明該公司對地區內不斷升級的緊張局勢越來越感到不安。據兩位知情人士稱，英國電信集團位於都柏林的採購業務的員工去年參加了為期兩天的演習，期間他們模擬了如何確保該公司的供應鏈免受軍事衝突的影響。

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報導指，這次兵棋推演是在時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後進行的。其中一位知情人士說，英國電信集團所進行的兵棋推演涉及的情景是，北京在台灣附近擊沉一艘船，台灣是電信業半導體的主要供應商。北京方面不放棄對台動武的威脅引發了人們對全球供應鏈斷裂的擔憂，多年來全球貿易的順利進行一直依賴着全球供應鏈的暢通。

根據美國政府的一份文件，為蘋果、谷歌和其他科技集團生產半導體的台灣芯片製造商負責全球60%以上的合同芯片製造能力，同時這些廠商還主導着全球尖端半導體的生產。受新冠疫情和去年俄羅斯入侵烏克蘭造成的對各種商品、零部件和產品的爭奪之後，更多的公司正試圖確保它們為日益加深的地緣政治動蕩做好準備。在德國，商業遊說團體對台海一旦發生戰爭，全球對北京制裁所產生的二級影響表示擔憂。

協助英國電信集團進行危機模擬的美國地緣風險諮詢公司Prism聯合創始人戈特（Johan Gott）表示，供應鏈“突然處於地緣政治（緊張）的前線”。雖然這種模擬主要由政府和國防官員進行，但該諮詢公司已經為越來越多的企業客戶進行了應急演練。

如果芯片供應鏈中斷，預計全球電子、汽車和電信行業都將受到嚴重影響，美國半導體行業協會估計，僅依賴這一供應的電子製造商的收入損失就達5000億美元。但是，行業高管們說，由於半導體幾乎為現代生活的方方面面提供動力，台海衝突的影響將不可避免地遠遠超出從台灣採購半導體的領域。經濟和政策研究公司、榮鼎集團（Rhodium Group）稱，台海衝突對全球的干擾“將使超過2萬億美元的經濟活動面臨風險，這甚至還沒有考慮國際制裁或軍事反應的影響。”

戈特介紹稱，這次模擬是通過一系列虛構的新聞快訊來進行的，例如在視頻通話中發生。戈特說，這給“參與者帶來壓力”，迫使他們“在時間壓力下作出決定”。網絡安全諮詢公司、暗黑光束（Darkbeam）的聯合創始人肯尼利（Paul Kenealy）表示，英國電信集團正在尋求保持“英國關鍵國家基礎設施的運作”。暗黑光束也通過模擬會影響英國電信集團運作的事件來協助該公司。戈特和肯尼利都拒絕就他們幫助英國電信集團模擬的具體事件發表評論。

英國電信方面回應稱，“與許多企業一樣，我們定期運行模擬，以在一系列場景下對我們的業務進行壓力測試，作為我們風險管理和規畫的一部分。”