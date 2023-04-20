稻米全球供應在2023缺口巨大

RFI原材 / 糧食供應

國際市場 – 全世界對稻米的需求在不斷增加，但生產國的出口數量在減少。這使得米價在全球市場連續攀升了四個月，但未來的價格前景目前仍不清晰。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於周四發布上網的最新內容。印度在2022年實施的稻米出口限制影響開始顯現。國際市場上稻米出口的離岸價（FOB），已從每噸40美元升至60美元。

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本台法廣（RFI）法文網2023年04月20日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新報道。與其它原材料相比，稻米的價格在疫情最強烈時表現出了令人驚訝的穩定性。但從2023年元月開始，似乎正在奮起直追。稻米價格不斷攀升，並非與彙率或運輸成本相關。但如果這種趨勢繼續發展，可能會很快就成為非洲稻米進口大國們的難題。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Prix du riz: un scénario sombre pour 2023]。換做中文可被譯作[稻米價格:2023年的灰暗場景]。下面是簡介以供分享。

--稻米出口的離岸價飆升-

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道指出，據業內人士介紹，在稻米出口國，離岸價（FOB）已從每噸40美元升至60美元。

RFI Image Archive / Matières Premières : la fin des bons prix indiens. Ici, des ouvriers déchargent des sacs de riz d'un camion d'approvisionnement dans le principal port de riz indien à Kakinada Anchorage, dans l'État méridional d'Andhra Pradesh, en Inde. Une photo prise en septembre 2021(illustration). REUTERS - RAJENDRA JADHAV

有專家認為，這種漲勢還將持續。兩大原因分別是：消費仍在繼續增加，和稻米大國印度在去年實施的出口限制，尤其是針對碎米。這一政策造成印度今年將向世界市場投放的稻米總量減少500萬噸。但業內目前不知如何填補這一空缺。

--印度稻米廉價已成過去-

印度稻米的補貼政策已至結尾，其價格如今也跟着在高漲。中國目前則已幾乎不再出口稻米。還有全球的產量也可能會令人失望，這是美國農業部（USDA）月度分析的最新預測。比上個月的預測少了40萬噸。如果真是這樣，價格所承受的壓力會加倍。

--全球今年稻米缺口巨大-

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，金融信息機構惠譽集團（Fitch）的認為，今年的稻米缺口為近20年之最，高達870萬噸。並就此預測，稻米價格有可能會在今年年底前創下過去10年裡的一個新高。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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