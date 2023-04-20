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稻米全球供應在2023缺口巨大

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RFI Matières Première / Riz : les prix ne cessent de grimper, indépendamment des évolutions de taux de change et du coût du fret depuis le mois de janvier 2023. Ici, du riz chinois produit en Camargue. (illustration) RFI原材 / 稻米全球供應在2023年的缺口巨大。
RFI Matières Première / Riz : les prix ne cessent de grimper, indépendamment des évolutions de taux de change et du coût du fret depuis le mois de janvier 2023. Ici, du riz chinois produit en Camargue. (illustration) RFI原材 / 稻米全球供應在2023年的缺口巨大。 © RFI/Marie-Pierre Olphand
作者： 尼古拉
8 分鐘

國際市場 – 全世界對稻米的需求在不斷增加，但生產國的出口數量在減少。這使得米價在全球市場連續攀升了四個月，但未來的價格前景目前仍不清晰。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於周四發布上網的最新內容。印度在2022年實施的稻米出口限制影響開始顯現。國際市場上稻米出口的離岸價（FOB），已從每噸40美元升至60美元。

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本台法廣（RFI）法文網2023年04月20日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新報道。與其它原材料相比，稻米的價格在疫情最強烈時表現出了令人驚訝的穩定性。但從2023年元月開始，似乎正在奮起直追。稻米價格不斷攀升，並非與彙率或運輸成本相關。但如果這種趨勢繼續發展，可能會很快就成為非洲稻米進口大國們的難題。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Prix du riz: un scénario sombre pour 2023]。換做中文可被譯作[稻米價格:2023年的灰暗場景]。下面是簡介以供分享。

--稻米出口的離岸價飆升-

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道指出，據業內人士介紹，在稻米出口國，離岸價（FOB）已從每噸40美元升至60美元。

Image RFI - RIZ
RFI Image Archive / Matières Premières : la fin des bons prix indiens. Ici, des ouvriers déchargent des sacs de riz d'un camion d'approvisionnement dans le principal port de riz indien à Kakinada Anchorage, dans l'État méridional d'Andhra Pradesh, en Inde. Une photo prise en septembre 2021(illustration). REUTERS - RAJENDRA JADHAV

有專家認為，這種漲勢還將持續。兩大原因分別是：消費仍在繼續增加，和稻米大國印度在去年實施的出口限制，尤其是針對碎米。這一政策造成印度今年將向世界市場投放的稻米總量減少500萬噸。但業內目前不知如何填補這一空缺。

--印度稻米廉價已成過去-

印度稻米的補貼政策已至結尾，其價格如今也跟着在高漲。中國目前則已幾乎不再出口稻米。還有全球的產量也可能會令人失望，這是美國農業部（USDA）月度分析的最新預測。比上個月的預測少了40萬噸。如果真是這樣，價格所承受的壓力會加倍。

--全球今年稻米缺口巨大-

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，金融信息機構惠譽集團（Fitch）的認為，今年的稻米缺口為近20年之最，高達870萬噸。並就此預測，稻米價格有可能會在今年年底前創下過去10年裡的一個新高。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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