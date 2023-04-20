耶倫：美國尋求與中國建立建設性及公平的健康經濟關係

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4月20日，美國財政部長耶倫(Janet Yellen)在約翰·霍普金斯大學高級國際研究學院發表了以美中經濟關係為題的講話。她表示，美國尋求與中國建立“建設性及公平的”經濟關係，但將保護其國家安全利益，並反制中國支配外國競爭者的行動。

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耶倫在講話開始時提到：“自從我開始職業生涯以來，美國和中國之間的關係經歷了重大演變。在20世紀70年代，我們的關係被定義為和解和逐步正常化。我看到尼克松總統在1972年進行了著名的訪華之旅。我聽到我們兩國經過幾十年的沉默後又開始相互交談。在隨後的幾年裡，我看到中國選擇實施市場改革，並向全球經濟開放，推動了中國成為世界第二大經濟體的驚人崛起。中國的發展得到了世界銀行和其他國際經濟機構的援助支持。而美國國會和歷屆美國政府在支持中國融入全球市場方面發揮了重要作用。”

耶倫說：“但近年來，我也看到中國決定從市場改革轉向更多國家驅動的方法，這削弱了其鄰國和世界各地的國家。這是在中國對美國和我們的盟友和夥伴採取更加對抗的姿態時發生的，不僅是在印度-太平洋，而且在歐洲和其他地區。”

耶倫表示，“現如今，我們正處於一個關鍵時刻。世界正面臨著自二戰以來歐洲最大的一場陸地戰爭——就在其從百年一遇的大流行病中恢復過來的時候。低收入和中等收入國家的債務挑戰正在增加。一些國家，包括我們自己的國家，已經面臨著經濟和金融體系的壓力。而上個月發布的一份聯合國報告表明，如果不採取激烈的行動，地球很可能在未來十年內跨越一個關鍵的全球變暖門檻。”

耶倫強調，“在這些問題上取得進展需要世界上兩個最大經濟體之間的建設性接觸。然而，我們的關係顯然處於一個緊張的時刻。因此，今天，我想討論我們與中國的經濟關係。我的目標是明確和誠實：穿過噪音，在清醒的現實基礎上談論這一基本關係。”

耶倫說，“美國帶着對其長期經濟實力的信心前進。我們仍然是世界上最大和最有活力的經濟體。我們也仍然堅定我們的信念，捍衛我們的價值觀和國家安全。在此背景下，我們尋求與中國建立建設性及公平的經濟關係。兩國都需要能夠坦誠地討論困難的問題。而且，在可能的情況下，我們應該為了我們國家和世界的利益而一起工作。”

耶倫指出，“我們對中國的經濟方針有三個主要目標。首先，我們將確保我們的國家安全利益以及我們的盟友和合作夥伴的利益，並且我們將保護人權。我們將向中華人民共和國（PRC）明確傳達我們對其行為的關切。而且我們將毫不猶豫地捍衛我們的切身利益。即使我們有針對性的行動可能會產生經濟影響，但它們的動機僅僅是我們對我們的安全和價值觀的關切。我們的目標不是利用這些工具來獲得經濟競爭優勢。”

耶倫補充說：“第二，我們尋求與中國建立健康的經濟關係：一個能促進兩國增長和創新的關係。一個按國際規則行事的增長中的中國對美國和世界都是有益的。兩國都可以從經濟領域的健康競爭中受益。但健康的經濟競爭，雙方都受益，只有在公平競爭的情況下才是可持續的。我們將繼續與我們的盟友合作，應對中國的不公平經濟行為。我們將繼續在國內進行重要投資，同時與世界接軌，推進我們對一個開放、公平和基於規則的全球經濟秩序的願景。”

耶倫談到，“第三，我們尋求在當今緊迫的全球挑戰上的合作。自去年拜登總統和習近平主席會晤以來，兩國同意圍繞宏觀經濟加強溝通，在氣候和債務困擾等問題上加強合作。但還需要做更多的工作。我們呼籲中國履行其承諾，在這些問題上與我們合作——不是對我們的恩惠，而是出於我們對世界的共同責任和義務。共同解決這些問題也將促進我們兩國的國家利益。”

在講話中，耶倫表示：“我們面前有許多挑戰。但總統和我相信，中國和美國可以負責任地管理我們的經濟關係。我們可以努力實現一個兩國分享和推動全球經濟進步的未來。我們是否能夠實現這一願景，在很大程度上取決於兩國在未來幾年的表現。” 就美方的國家安全顧慮，耶倫指出，“與我們所有的對外關係一樣，國家安全在我們與中國的關係中是最重要的。例如，我們已經明確表示，保護某些技術不受中國軍事和安全機構的影響是至關重要的國家利益。”

耶倫稱：“我們擁有一套廣泛的工具來實現這一目標。必要時，我們將採取有針對性的精細行動。美國政府的行動可以以出口管制的形式出現。它們可以包括對實體名單的補充，限制那些向人民解放軍提供支持的人進入。美國財政部擁有制裁權，以應對與網絡安全和中國軍民融合有關的威脅。我們還仔細審查在美國的外國投資是否存在國家安全風險，並採取必要的行動來解決任何此類風險。而且，我們正在考慮一項計畫，限制美國對具有重大國家安全影響的特定敏感技術的某些對外投資。”

耶倫續稱，“在我們採取這些行動時，讓我清楚地表明：這些國家安全行動不是為了讓我們獲得競爭性的經濟優勢，或扼殺中國的經濟和技術現代化。即使這些政策可能會有經濟影響，但它們是由直接的國家安全考慮驅動的。我們不會在這些考慮上作出妥協，即使它們迫使我們在經濟利益上作出取捨。” 她並指出，雙方通過“溝通對於減少誤解和意外升級的風險至關重要。”

耶倫提到，目前美國最緊迫的國家安全關切之一是俄羅斯對烏克蘭的非法和無端戰爭。她表示：“結束俄羅斯的戰爭是道義上的需要。它將拯救許多無辜的生命。正如我所說，這也是我們能為全球經濟做的最好的一件事。為了幫助結束俄羅斯的戰爭，我們建立了現代歷史上最迅速、最統一、最雄心勃勃的多邊制裁製度。我們廣泛的夥伴聯盟還向烏克蘭提供援助，使其能夠自衛。”

耶倫稱，“中國的‘無上限’夥伴關係和對俄羅斯的支持是一個令人擔憂的跡象，表明其對結束戰爭並不認真。至關重要的是，中國和其他國家不要向俄羅斯提供物質支持或協助其逃避制裁。我們將繼續向北京和其管轄範圍內的公司極其清楚地表明美國的立場。任何違反（制裁）行為的後果將是嚴重的。” 另就人權問題，耶倫表示，“與國家安全一樣，我們不會在保護人權方面作出妥協。這一原則是我們與世界交往的基礎”。

與此同時，耶倫指出，“在我們保護我們的安全利益和人權價值觀的同時，我們也將追求我們的第二個目標：有益於兩國的健康經濟交往”。她談到，“讓我們從明顯的問題開始。美國和中國是世界上最大的兩個經濟體。而且我們彼此深度融合。2021年，我們國家之間的總體貿易額達到7000多億美元。我們與中國的貿易額超過了除加拿大和墨西哥以外的任何國家。”

耶倫表示，“正如我所說，當我們的切身利益受到威脅時，美國將堅持自己的立場。但我們並不尋求使我們的經濟與中國的經濟‘脫鉤’。我們的經濟完全分離將對兩國都是災難性的。它將會破壞世界其他地區的穩定。相反，我們知道，中國和美國經濟的健康是密切相關的。一個增長中的、遵守規則的中國可以對美國有利。例如，它可能意味着對美國產品和服務的需求增加，以及美國的產業更有活力。”

隨後，耶倫表示，“美國並不尋求贏家通吃的競爭。相反，我們相信，有一套公平規則的健康的經濟競爭可以使兩國長期受益。經濟學的一個基本原則是，持續、反覆的競爭可以導致相互改進。” 她談到，“有這樣一個世界，隨着美國和中國的公司相互挑戰，我們的經濟可以增長，生活水平可以提高，新的創新可以開花結果。” 同時，她強調：“但這種健康的競爭只有在對雙方都公平的情況下才會持續。”

耶倫說，“美國所呼籲的開放、公平和基於規則的全球經濟，正是幫助中國經濟轉型的國際秩序。而中國的不公平做法所產生的低效率和脆弱性最終可能會損害其自身的增長。” 她亦指，“在我們對中國的不公平經濟行為施加壓力的同時，我們將繼續與我們的盟友和夥伴一起採取協調行動來應對。拜登總統的一個首要任務是我們關鍵供應鏈的韌性。”

耶倫提及，拜登政府“還在推行一項名為‘友岸外包’的戰略，目的是減輕可能導致供應中斷的脆弱性。我們正在用我們可以依賴的大量貿易夥伴在我們的關鍵供應鏈中創造冗餘”。

值得一提的是，耶倫強調，美國在確定與中國經濟接觸的條件時，也將追求其第三大目標，即在重大全球挑戰上與中方進行合作。耶倫稱，“重要的是，無論我們是否有其他分歧，我們都要在全球問題上取得進展。這也是世界上最大的兩個經濟體所需要做的。”

耶倫介紹說：“作為一個基礎，我們必須繼續發展我們國家之間穩定的溝通渠道，進行宏觀經濟和金融合作。美國和中國的經濟發展可以迅速波及全球金融市場和更廣泛的經濟。我們必須就我們如何應對經濟震蕩保持強有力的意見交流。”

除宏觀經濟問題外，耶倫突出談到了債務過剩和氣候變化這兩個可與中方合作解決的全球性挑戰。耶倫說：“如果兩國共同努力，並與我們的盟友和夥伴協同工作，這些問題可以得到最好的管理。”

演說最後，耶倫表示：“有些人通過大國衝突的框架來看待美國和中國之間的關係：一場零和的雙邊競賽，一方必須倒下，另一方才能崛起。拜登總統和我並不這麼看。我們相信，世界對我們雙方來說都足夠大。中國和美國能夠而且需要找到一種方式來共同生活並分享全球繁榮。我們可以承認我們的分歧，捍衛我們自身的利益，並公平競爭。”

耶倫透露，她計畫在適當時訪問中國，與中方同行就經濟問題進行實質性對話。耶倫說：“我相信這種對話可以幫助奠定基礎，以便負責任地管理我們的雙邊關係，並在對我們國家和世界有共同挑戰的領域進行合作。”

耶倫談到，“經濟只是人們所做選擇的總和。美國和中國之間的關係也是如此。我們的道路不是預先設定的，也不是註定要付出代價的。這種關係的軌跡是我們這兩個大國所有人隨着時間的推移所做的選擇的總和——包括何時合作，何時競爭，以及何時承認即使在我們的競爭中，我們在和平與繁榮中具有共同利益。”

耶倫說，美方認為，美中兩國之間負責任的經濟關係符合兩國人民的自身利益，也是是世界的希望和期待。她並稱，“而在這個挑戰的時刻，我相信其必須是兩國——美國和中國作出的選擇。”