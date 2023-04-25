美國據報提議G7對俄實施全面出口禁令遭歐盟、日本反對

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據英國《金融時報》4月24日報導，歐盟和日本對美國關於七國集團（G7）國家禁止向俄羅斯出口所有產品的建議進行了抵制。據該報看到的文件，正在為下個月在廣島舉行的七國集團峰會起草的該集團領導人聲明包括一項承諾，即用對少數豁免的全面出口禁令取代目前對俄羅斯的逐個領域的制裁製度。該全面出口禁令將包括對農業、醫療和其他產品的豁免。

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據兩位官員稱，該建議是由美國提出的。這是在華盛頓對現有制裁體系充滿漏洞，允許俄羅斯繼續進口西方技術而感到越來越失望的情況下提出的。但據三位了解討論情況的知情人士說，來自日本和歐盟國家的代表在上周的一次籌備會議上表示，這樣做是不可行的。其中一位匿名官員說：“從我們的角度來看，這根本是不可能的”。美國國家安全委員會拒絕就與七國集團夥伴的對話發表評論，但表示美方將“繼續尋找讓俄羅斯承擔責任的方法”。

美國國家安全委員會的一位發言人說：“在與我們的七國集團夥伴的協調下，已經實施了有史以來對一個主要經濟體實施的最大規模的一套制裁和出口管制行動。” 該發言人補充說，“這些行動產生了重大影響，削弱了俄羅斯資助和開展其非正義戰爭的能力。”

報導指，對該措施的分歧凸顯了七國集團領導人在14個月的俄烏戰爭後，尋求加大對普京政權的經濟懲罰時缺乏額外的選擇，此前的一些制裁措施旨在切斷俄羅斯經濟的大部與西方技術、機械和金融的聯繫。

打擊第三國逃避和規避制裁的行為是美國、英國、歐盟和其他盟國的主要關注點，對土耳其、阿聯酋和中亞國家等自西方制裁實施以來增加對俄貿易的國家加大了壓力。七國集團領導人將於5月19日在廣島舉行為期三天的峰會，會議將重點討論俄羅斯入侵烏克蘭戰爭及其造成的影響、經濟安全、綠色投資和印太地區。

歐盟與美國、英國、法國、德國、意大利、日本和加拿大同為七國集團成員，它要求其所有27個成員國就制裁政策達成一致。自去年2月以來，歐盟已就針對俄羅斯的10輪制裁方案達成一致，但只是在成員國之間爭論了數周之後，其中一些國家通過威脅否決這些限制，為本國行業爭取到了例外和豁免。

官員們說，用全面的出口禁令和豁免來取代這一制度將有可能重新引發這些辯論，並有可能削弱已經存在的制裁措施。擬議中的七國集團領導人聲明草案中列出的其他爭議較少的建議包括採取更多措施限制“逃避和規避”現有制裁，以及打擊那些“故意支持資助俄羅斯戰爭的人”，包括金融交易促進者。該聲明內容可能在峰會前發生變化。

領導人聲明草案說，七國集團國家還將繼續減少其俄羅斯能源進口，並防止“重新開放以前因俄羅斯能源武器化而關閉的途徑”。此外，七國集團領導人將宣布對俄羅斯鑽石引入“可追溯機制”的計畫，以減少克里姆林宮從鑽石出口中獲得的收益。