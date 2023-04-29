美國商會：密切關注中國官方對美國在華公司的加強審查

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據英國《金融時報》報導，美國商會4月28日警告稱，中國對美國公司越來越多的審查“顯著地”提高了在該國做生意的風險，因為有跡象表明中國政府可能正在打擊一些外國企業。這個強大的美國商業遊說團隊周五發表聲明稱，該機構正在“密切關注”中方對美國專業服務和盡職調查公司的審查。

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據《金融時報》、《華爾街日報》等媒體報導，最近幾周，中國當局突訪諮詢機構貝恩公司上海辦事處並對員工進行問話，對芯片製造商美光科技公司在華銷售的產品實施網絡安全審查，拘捕了日本制藥商安斯泰來製藥的一名員工，並搜查了美國盡職調查公司明茨集團的北京辦事處。這也是在中國新修訂的《反間諜法》通過後，使外國企業更加緊張。

美國最大的遊說團體、美國商會周五發表聲明稱，“我們正在密切關注官方對美國專業服務和盡職調查公司在中國的加強審查。這些公司提供的服務是在包括中國在內的任何市場建立投資者信心的基礎。”

聲明稱，“中國新的《反間諜法》對被認為與國家安全有關的文件、數據或材料進行了廣泛的審查，在此背景下，對提供基本商業服務的公司的額外審查顯著地增加了在中華人民共和國做生意的不確定性和風險。這是投資者群體嚴重關切的一個問題，對於他們在中國的本地商業夥伴來說，也可能是如此。”

聲明續稱，“美國商會歡迎中國高層官員最近關於致力於擴大開放和希望吸引更多外國投資的聲明。然而，在一個無法正確評估風險和法律不確定性不斷增加的環境中，外國投資將不會感到受歡迎。”

美國商會表示：“我們鼓勵中國政府就修訂後的法律與外國企業界進行磋商，然後發布實施細則，以提供合理的清晰度並解決投資者的實際問題。”

據悉，最近幾周，美國政府高級官員和高管對中國當局針對美國公司的一系列行動感到關切，特別是那些參與盡職調查和風險評估，或從事涉及先進技術供應鏈項目的公司。上個月，當局突襲了盡職調查公司明茨集團的北京辦事處，並逮捕了五名中國籍僱員。

拜登政府也越來越關注中國脅迫性活動的增加。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在最近的一次演講中說：“我們對最近針對美國公司的脅迫性行動的上升感到關切，這正值中國聲明重新開放外國投資的同一時刻。”

美國商會的聲明提及，這一全球最大的商業機構歡迎這種開放承諾，但“在一個無法正確評估風險和法律不確定性不斷增加的環境中，外國投資不會感到受歡迎。”

中國上個月對總部位於愛達荷州的內存芯片製造商美光公司進行了國家安全調查。報導稱，美國官員認為，中國政府正在對拜登政府為使中國公司更難獲得先進半導體而採取的措施進行報復。在七國集團（G7）廣島峰會召開前幾周，該集團國家領導人屆時將討論經濟脅迫問題，及他們可以採取哪些措施來反制中方的行動。