能否飛越俄羅斯領空成美中間恢復航班數量僵局的癥結

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據英國《金融時報》周日報導，在美中首腦去年11月的會談上同意穩定兩國關係的必要性後，美中之間的航線之爭已成為改善兩國關係努力的另一個癥結所在。據熟悉談判的六位知情人士介紹，美國提出給予中國航空公司與美國航空公司相同的每周往返航班數量，但前提是他們同意在航程中不飛越俄羅斯。

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去年2月，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，華盛頓禁止俄羅斯航空公司飛往美國，莫斯科禁止美國航空公司在該國領空飛行。中國的航空公司沒有被禁止進入俄羅斯領空。報導指，美國的航空公司每周有12個航班飛往中國，而中國的航空公司有8個航班飛往美國。美國航空公司面臨著比其中國競爭對手更高的燃料及航程成本，因為它們飛越俄羅斯到美國的航線要短得多。

美國的航空公司已經遊說拜登政府不要因為成本差距而給予中國競爭對手更多的航班數量。飛越俄羅斯的較短航線也使中國的航空公司有直接飛往美國東海岸的優勢。一位中國大使館官員說，北京提出的均衡每周航班數量的建議——給雙方12個航班是“相當合理的”。該官員將談判的僵局歸咎於美方，並指中國不接受其航空企業必須避免飛越俄羅斯。

這位官員說：“目前的緩慢進展不是我們想看到的。坦率地說，責任在於美方。美國和俄羅斯之間的問題不是美國和中國之間的問題，更不應該把它作為要求所謂‘對等’的基礎。” 這位中國外交官補充說，中美領導人去年11月在印尼巴厘島會晤時，就兩國之間需要進行更多的人員交流達成一致，並強調需要更多的航班來實現這一目標。

而美國的航空公司在一些國會議員的支持下，希望拜登政府抵制給予中國競爭對手更多航班。美國航空公司首席執行官伊索姆（Robert Isom）本周在接受CNBC採訪時表示，不能有一個“不公平的競爭環境”。伊索姆指出：“我們必須有能力飛行同樣的長度，而不是燃燒更多的燃料和增加（航程）時間。” 但他補充說，鑒於有“大量的需求”，希望北京和華盛頓能夠找到一個解決方案。

美國國家安全委員會及國務院拒絕就相關談判進展發表評論。但美國國家安全委員會的一位發言人說，“了解”美方航空公司的關切。該發言人表示：“面對俄羅斯在烏克蘭的非法侵略戰爭，不能像往常一樣與俄羅斯做生意。” 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定年初訪華，但因中國間諜氣球事件發生後，迫於國內壓力取消了他的行程。

受訪的中方官員向《金融時報》表示，不接受美國關於繞過俄羅斯的條件的另一個原因是，其他國家航空公司的航班，如印度和阿聯酋，飛越俄羅斯卻並不面臨美方的反彈。該官員說：“我們希望美方能避免將這一問題政治化，並與我們協商，以獲得適當的解決方案。”

一位美國的航空公司高管說，美國航空企業也在參與抵制，因為中國的航空公司更關心的是擁有多個航班的聲望，而不是坐滿乘客的班機。其介紹稱，這使美國的航空公司處於不利地位，因為它們希望運營更少但更滿員的航班以確保盈利。中國希望增加外國商務旅客的數量，因為在結束清零政策後，試圖吸引外國公司的投資。北京最終希望看到兩國間的航班數量大增，但目前已提議增加4個航班。

麥肯錫諮詢公司亞洲旅遊業務主管撒克遜（Steve Saxon）認為，美國的航空公司抵制其飛往中國的航班全面上升的一個原因是，他們沒有受到相對較低航班數量的影響。薩克森說，“美國航空企業......由於缺乏飛機和飛行員而導致運力不足，並且完全部署在有利可圖的國內和跨大西洋航線上。” 他補充說，韓國和日本的航空公司正在從中美僵局中獲利。

根據航空數據和諮詢供應商Ishka Global的數據，3月份從中國到美國的定期航班數量只有2019年3月新冠疫情爆發前水平的6%，凸顯了兩國之間航班的緩慢回升。相比之下，從中國到歐洲的航班恢復到了2019年3月水平的23%。