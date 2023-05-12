馬克龍：歐洲需要更多的工廠，更少的依賴性

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）5月12日在英國《金融時報》刊登文章表示，歐洲需要建立一個全面的經濟和產業政策框架，“以落實歐洲關於主權的這一共識”。對此，馬克龍表示，“我們必須毫不拖延地實施這一理論。我們必須奪回對我們的供應鏈、能源和創新的控制權。我們需要更多的工廠，減少依賴性。”

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馬克龍在文章中寫道：“幾天後，200多名國際首席執行官將抵達凡爾賽，參加一個名為‘選擇法國’的活動。他們中的許多人將公布在戰略領域的投資。自2018年首次舉辦此類活動以來，已有數千個工作崗位和數百家工廠成立，僅在過去兩年就有200多家新工廠在法國成立。”

馬克龍說，“我們致力於重建法國工業，培養我們的經濟實力。這將使我們能夠加強我們的公共服務並投資於我們的未來。我們正以堅定不移的決心在國家層面採取行動，其結果是在2022年，根據安永會計師事務所（EY）的調查，我們連續第四年成為歐洲對外國投資最有吸引力的國家。”

馬克龍續稱：“然而，這場再工業化的戰鬥顯然也必須在歐洲範圍內進行。自從2017年成為法國總統以來，我一直主張歐洲主權的想法。起初，這被視為一廂情願的想法，有時還被認為是過於法國化。然而，在過去的幾年裡，歐盟不得不面對兩個關鍵的危機。而且，由於新冠大流行和俄羅斯決定對烏克蘭發動的戰爭，我們承認我們的戰略依賴性，並決定採取行動來減少這些依賴性。”

馬克龍表示：“我們歐洲人在2022年3月的一次峰會上達成了這一決定性的共識，也是在凡爾賽。我們就保持對自己命運的控制的重要性達成一致，我們為一個更具主權的歐洲鋪平了道路，在國防、能源和經濟安全方面作出了切實的決定。我們不再天真。在不損害我們的開放性的情況下，我們正在採取行動保護我們的利益、我們的獨立和我們的價值觀，並堅持我們的歐洲經濟和社會模式。”

馬克龍提出，“我們現在需要的是一個全面的框架，以落實歐洲關於主權的這一共識。我提出一個基於五大支柱的理論。第一個支柱是最明顯的：對競爭力的承諾，更大的一體化和歐盟單一市場的深化，這是在清潔技術和人工智能領域創造歐洲冠軍的首要條件。相比之下，作為第二大支柱的產業政策，長期以來一直是禁忌。但在過去的幾個月里，我們改造了這個守舊的概念，並將其變成一個強大的槓桿，以應對生態和數字轉型的挑戰，以及與我們的合作夥伴和競爭對手的雄心相匹配。”

馬克龍指出，“《歐洲芯片法案》將促進歐洲半導體的研究和開發及生產。《凈零工業法案》將簡化現有規則，推動更多投資和技能向綠色和清潔技術發展。3月，歐盟委員會宣布修訂國家援助規則，以更好地支持歐洲的戰略產業。與此同時，電力市場的改革也取得了決定性的進展。第三大支柱是保護歐洲的重要利益和戰略資產。歐盟首次創建了一個工具來阻止外國對歐洲戰略公司的收購。而在涉及到技術脫鉤和加強出口管制的問題上，我們必須要有勇氣。”

馬克龍補充說：“接下來是對等性，即第四大支柱。它意味着我們的貿易議程既要有雄心壯志，又要與我們更廣泛的政治目標相一致。因此，它必須是可持續的、公平和平衡的，並追求明確的歐洲戰略利益。該框架的最後一大支柱是多邊團結。主權並不意味着自力更生，歐盟只有在全球發展的背景下才能茁壯成長。我已經邀請全球南方國家在6月來到巴黎，為新的國際金融框架奠定基礎。”

馬克龍表示：“我們必須毫不拖延地實施這一理論。我們必須奪回對我們的供應鏈、能源和創新的控制權。我們需要更多的工廠，減少依賴性。‘歐洲製造’應該是我們的座右銘。我們別無選擇，因為主權與我們民主制度的力量交織在一起。幾十年來，歐洲經濟的支柱是擁有高薪工業工作的中產階級，他們相信下一代會比上一代人更加繁榮。在下周的凡爾賽，以及未來幾個月，我們歐洲人可以證明，我們的大陸，工業革命的搖籃，可以再次成為工業蓬勃發展和共同進步的家園。”