意總理：不參與“一帶一路”也可能與北京有良好關係

意大利/中國/經貿

意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)在5月28日刊登的一篇採訪中表示，即使不參與“一帶一路”倡議，與中國的良好關係也是可能的。此前，媒體報道意大利政府正在考慮放棄該項目。意大利是唯一加入中國“一帶一路”倡議的七國集團（G7）成員國，該倡議用大量的基礎設施項目將中國與亞洲、歐洲和其他地區連接起來。

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就“一帶一路”議題，梅洛尼在接受意大利《信使報》採訪時被記者問及，“到今年年底，意大利將不得不決定是否與北京續簽協議或終止協議。您是否已經有機會處理這個問題？” 對此，梅洛尼表示：“現在談我們的評估結果還為時過早，這非常微妙，觸及到多種利益。”

梅洛尼補充說，“無論如何，意大利是七國集團中唯一簽署了加入‘一帶一路’備忘錄的成員，但它並不是與中國有最多經濟關係與貿易的歐洲和西方國家。這意味着，我們可以與北京保持良好的關係，甚至在重要領域，而這不一定是整體戰略計畫的一部分。”

據路透社報導，中意兩國於2019年3月簽署的“一帶一路”合作諒解備忘錄將於2024年3月到期，除非任何一方通知對方他們將退出，並至少提前三個月通知對方，否則將自動續約。

在去年9月的意大利大選中勝出前，梅洛尼在接受路透社採訪時明確表示，她不贊成2019年的這項行動，稱她“沒有政治意願......贊成中國向意大利或歐洲擴張”。本月早些時候，一位意大利政府高級官員告訴路透社，意方幾乎不可能續簽“一帶一路”協議。

此外，梅洛尼在接受《信使報》的採訪中還就剛剛過去的七國集團廣島峰會介紹稱：“我認為意大利應該對其帶來的貢獻和取得的成果感到非常滿意。意大利被認為是一個嚴肅的、可信的和可靠的夥伴。而在最後的結論中，有很多我們的工作。我想到的是只要有必要就支持烏克蘭，想到的是捍衛國際法，但也想到與全球南方國家的關係，這種關係必須以非掠奪性合作和共同發展的模式為標誌。”

梅洛尼表示：“換句話說，這是激勵我們非洲馬泰伊計畫（Piano Mattei）的原則，因為非洲國家的安全和發展也會帶來歐洲更大的安全和發展。也正是由於意大利，我們在七國集團內部重新討論了如何管理移民潮和打擊人口販運。我們還談到了經濟安全問題和加強戰略供應鏈的必要性以及人工智能帶來的畫時代挑戰。”

梅洛尼說，“我們將在2024年意大利擔任七國集團輪值主席國時再次討論這些主題：我們將於6月在普利亞（Puglia）歡迎各國領導人，這是一片象徵著東西方擁抱的土地。這是一個理想的地方，可以打破由某些宣傳所助長的、想在西方與世界其他國家之間製造人為對立的說法。”

就對烏克蘭的支持，梅洛尼表示：“意大利與歐洲盟國和大西洋聯盟的行動完全一致，並將繼續這樣做，始終將意大利的國家利益作為其指導思想。這就是我們迄今所做的，也是我們將繼續做的。對意大利來說，保護國際法和《聯合國憲章》，首先是國家邊界的不可侵犯性，是至關重要的。”

梅洛尼強調：“如果不堅決反對俄羅斯的入侵，我們將面臨一個混亂的未來，法律效力將被強權法則所取代。而這並不適合歐洲，也不適合意大利。這就是為什麼幫助烏克蘭擁有一個和平和自由的未來也符合我們的利益。”

梅洛尼表示，“我們相信，烏克蘭有機會獲得重生，甚至比以前更加繁榮，並很快經歷一個經濟奇蹟。我們也在為此作出自己的貢獻，正如我們在羅馬舉行的重建會議一樣，有600家意大利公司和150家烏克蘭公司參加。我們想超越戰爭展望未來，最好的辦法是想象一個自由的、由意大利公司重建的烏克蘭。”