德國《商報》：馬斯克受到中國人的追捧

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特斯拉總裁馬斯克訪問上海的特斯拉工廠，引發德國媒體多方關注。

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德國電視一台認為，馬斯克在上海公開反對美國與中國的經濟脫鉤。馬斯克的訪問給北京帶來了巨大的形象提升。如果是在平常的時候，馬斯克的來訪只不過是全球商業新聞中的一個邊角新聞。但現在不是正常時期，至少在中國和美國之間不是如此。這兩個超級大國之間的關係比幾十年來都要糟，而且相互的疏遠也早已影響到世界經濟。

因此，美國高級商業代表的每次訪華，也是一種政治聲明，一種對經濟交流的承諾。中方表示，中國堅定地“致力於極大程度的對外開放”，並致力於“創造一個市場化、法制化和國際化的商業環境”。但在華外國經理越來越不認同這一點。他們認為，中國自數年來在經濟上越來越自我封閉，至少在某些領域是如此。

在法制化和法治安全方面，國際經濟聯合會和專家們認為，中國共產黨帶來的更多是退步，而不是進步。但對特斯拉電動車來說，中國的重要性十分巨大。特斯拉在上海的工廠是特斯拉全球最大工廠。在美國之後，中國也是特斯拉最重要銷售市場。馬斯克的工作訪問帶有政治色彩。

德國《商報》發現，在貿易爭端期間，馬斯克訪問中國，並尋求政治家和工業界的青睞。不管怎樣，中國人對他的支持似乎是可以肯定的。馬斯克在中國像明星一樣受到追捧。一位用戶在社交媒體上歡呼，“他是一個偶像。中國也有馬斯克這樣的人就好了。”其他人則希望，這位出格的億萬富翁能成為美國總統。儘管政治局勢緊張，但還是有不少美國高級經理訪問了北京。

但沒有誰像馬斯克一樣在中國那麼受歡迎。無論是蘋果公司的蒂姆庫克，摩根大通的傑米戴蒙還是星巴克的納拉西姆漢，都不像馬斯克那樣受到中國人的追捧。但特斯拉正遭受着來自比亞迪等中國生產商的競爭壓力。特斯拉正在為其在中國的市場份額而戰。2022年，超過一半的特斯拉車型是在上海生產的。