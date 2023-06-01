加皇家騎警稱已關閉與“中國警察站”有關的“非法警務活動”

加拿大/社會/中國

據加拿大廣播公司（CBC）6月1日報導，加拿大皇家騎警表示，該部門已經“在安大略省、魁北克省和不列顛哥倫比亞省關閉了”與被指是中國警察站“有關的非法警察活動”。其沒有說明是否進行了任何逮捕。加拿大公共安全部長門迪西諾(Marco Mendicino) 4月告訴一個議會委員會稱，聯邦警察部門已採取果斷行動，關閉了這些站點。

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報導指，加拿大皇家騎警去年秋天最初報告說，正在調查大多倫多地區的“中國警察站”。今年3月中旬，加拿大皇家騎警宣布，也在調查關於在溫哥華運作的該“警察站”的報告，並調查蒙特利爾地區的兩個團體。

加拿大皇家騎警在給CBC的一份聲明中說，正在調查的一些活動“發生在向加拿大華人社區提供其他合法服務的地方”。加拿大國家安全和情報顧問托馬斯（Jody Thomas）周四在議會接受質詢時，被問及了“中國警察站”的問題。

加拿大保守黨籍聯邦眾議員卡爾金斯（Blaine Calkins）提問稱，“您是國家安全顧問。在加拿大有多少個這樣的警察站仍在運作？您能告訴我們嗎？” 托馬斯回答說：“加拿大皇家騎警不斷對該警察站進行調查。”

托馬斯說，“我們知道蒙特利爾有兩家，正在開展工作以確保它們停止運作”。據她說，加拿大公民往往在為這些“中國警察站”工作，在某些情況下是不知情的，或者是被脅迫的。

托馬斯表示：“加拿大皇家騎警用來關閉這些警察站、減少其影響、降低其可信度的工具，在每種情況下都是不同的” 。她說，“我們有能力逮捕這些人，而且加拿大皇家騎警正在進行這些調查，這將有價值。”

加拿大皇家騎警告訴CBC稱，該部門繼續調查“跨國鎮壓活動，以及對跨國鎮壓負責的人，以確保華人和其他加拿大人不受外國影響。”

中國外交部發言人汪文斌5月15日在答記者問時重申，“根本不存在所謂的‘海外警察站’。” 他稱，“有關活動由當地熱心僑團提供場所，志願服務人員均是當地熱心僑胞，不是中國警務人員”，“有關服務站已經關閉”。

此前，門迪西諾在接受加拿大CTV電視網採訪時表示：“我相信，加拿大皇家騎警已經採取了具體行動，以破壞與這些所謂的警察站有關的任何外國干涉，如果新的警察站冒出來等等，加拿大皇家騎警未來將繼續採取果斷的行動。”