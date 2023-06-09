五眼聯盟國家加日本發表聯合聲明反對經濟脅迫

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6月9日，澳大利亞、加拿大、日本、新西蘭、英國和美國政府發表了一份聯合聲明，共同譴責使用與貿易有關的經濟脅迫和非市場政策及做法。路透社報導指，聲明沒有單獨點名其他國家，但似乎是針對中國的一些經貿行為。聲明強調“與貿易有關的經濟脅迫和非市場導向的政策和做法”威脅到多邊貿易體系並“損害國家間的關係”。

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聲明發表之前，七國集團（G7）領導人上個月同意了一項新的倡議，以打擊經濟脅迫，並承諾採取行動，確保任何試圖將經濟依賴性變成武器的行為者都會失敗並面臨後果。美國、英國、日本和加拿大是七國集團成員。

六國政府周五發布的聯合聲明寫道，“使用與貿易有關的經濟脅迫和非市場導向的政策和做法（‘非市場政策及做法’），威脅和破壞了基於規則的多邊貿易體系，並損害了國家之間的關係。本宣言的目的是表達我們的共同關切，並申明我們致力於加強國際合作，以便有效地阻止和解決與貿易有關的經濟脅迫和非市場政策及做法。”

聲明稱，“我們對與貿易有關的經濟脅迫和非市場政策及做法表示嚴重關切，這些政策和做法通過扭曲貿易、投資和競爭以及損害國家之間的關係，破壞了基於規則的多邊貿易體系的運作和信心。與貿易有關的經濟脅迫和非市場政策及做法威脅到我們公民的生計，損害我們的工人和企業，並可能破壞全球安全和穩定。”

聲明指出，“值得關注的非市場政策及做法包括：促進產能過剩的產業政策和做法；普遍的補貼；國有或控制企業的歧視性和反競爭活動；任意或不合理地適用法規；強制技術轉讓；國家支持的盜竊商業機密；政府幹預或指導商業決策；以及監管和市場透明度不足。非市場政策及做法也被用來作為經濟脅迫的工具。”

聲明補充說，“我們特別關切並反對與貿易有關的經濟脅迫，這種脅迫以濫用、任意或借口的方式使用或威脅使用影響貿易和投資的措施，以施壓、誘導或影響外國政府採取或不採取某項決定或行動，以實現戰略政治或政策目標，或阻止或干擾外國政府行使其合法主權權利或選擇。這種與貿易有關的經濟脅迫經常被偽裝成合法的政府監管或公共政策措施，與它所要推進的戰略目標無關。它也可能通過政府對國有、國家控制的或私人企業的委託或指導而間接發生。”

聲明稱，“我們還嚴重關切全球供應鏈中使用強迫勞動的情況，包括國家支持的強迫勞動。所有形式的強迫勞動都是對人權的嚴重侵犯，也是經濟問題，結束這些做法在道義上是必須的。我們意識到有些國家利用這些做法來賦予不公平的競爭優勢，並申明在全球貿易體系中決不能有這種做法。”

聲明稱，“我們申明，根據相關的國際規則和規範，本聲明不適用於以透明的方式、真誠地、為合法的公共政策目標而採取和維持的措施。這些合法的公共政策措施包括：健康和安全條例、環境條例、貿易補救措施、國家安全措施和制裁，以及保護金融系統和金融機構的完整性和穩定性不被濫用的措施。”

六國政府表示：“我們敦促所有政府不要使用與貿易有關的經濟脅迫和非市場政策及做法，支持基於開放的、以市場為導向的政策和原則的自由和公平貿易，以促進國際貿易關係中的公平競爭和非歧視性待遇，使所有經濟體受益，並幫助確保所有人的共同繁榮。”

六國政府稱，“我們承諾與所有利益攸關的夥伴一起努力，包括通過世貿組織等多邊機構，查明、預防、阻止和解決與貿易有關的經濟脅迫和非市場政策及做法。這些努力將包括酌情在世貿組織委員會和爭端中進行合作以挑戰這些做法。我們還承諾分享有關這些政策和做法的信息、數據和分析，並探索開發新的外交與經濟工具，以支持和加強基於規則的多邊貿易體系來應對這些挑戰。”