德國大眾汽車擬對有爭議的新疆工廠進行外部審計

德國/中國/人權

據英國《金融時報》報導，德國大眾汽車集團打算對其在新疆的工廠進行外部獨立審計，因為在投資者和人權組織的持續投訴下，與中國合資夥伴的討論變得“富有成效”。

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德國大眾汽車集團首席執行官（CEO）奧博穆（Oliver Blume）6月21日表示，該集團將“儘快”對這家擁有240名員工的工廠的工作條件進行外部審計。他補充說，“我們的目標是儘可能快，並表明那裡一切正常”。在奧博穆發表上述言論前，一個非營利組織於周二向德國監管機構提交了一份正式投訴，指控大眾汽車等德國企業涉及新疆的強迫勞動。

據路透社報導，位於柏林的非政府法律維權組織——歐洲憲法和人權中心（ECCHR）稱，大眾汽車、寶馬和梅賽德斯-奔馳被指控沒有提供足夠的證據，證明這些公司追蹤其在新疆的供應商的努力符合德國的新《供應鏈法》。大眾汽車表示，對這些指控感到驚訝，並正在審查歐洲憲法和人權中心向德國聯邦經濟與出口管制局（BAFA）提交的投訴。

大眾汽車在烏魯木齊有一家工廠，不生產汽車，但對在該地區銷售的汽車進行質量檢查。今年早些時候，大眾汽車集團（中國）董事長兼CEO貝瑞德（Ralf Brandstaetter）參觀了該工廠，並稱他沒有看到強迫勞動的跡象。但該集團受到了來自投資者和活動人士的巨大壓力，要求其進一步進行盡職調查。

在周三的資本市場日上，大眾汽車集團CEO奧博穆表示，公司將在今年委託對這一工廠進行外部獨立審計。《金融時報》報導指，大眾汽車將很難找到一個獨立的審計師來調查位於烏魯木齊的工廠，特別是中國官方最近以國家安全為由，對諮詢和審計公司進行了打擊。

大眾汽車目前正在為其在中國的領先市場地位而奮鬥。自四十多年前進入中國以來，參與幫助中國從零開始建立汽車工業後，大眾汽車近一半的利潤都來自中國。

大眾汽車集團首席財務官安特利茨（Arno Antlitz） 周三表示，該公司略微降低了未來兩年在中國銷售電動汽車的目標，以保護利潤率，因為內燃機汽車的銷售提升了利潤率。

在周三的資本市場日之前，大眾汽車宣布了一項新的“價值高於數量”的戰略，根據該戰略，公司將給予其不同品牌，包括奧迪和保時捷更多的獨立性，以期待在向電動汽車過渡的過程中提高利潤率。