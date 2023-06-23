德經濟部長自上任以來就對華投資擔保減少了50億歐元

德國/經濟/中國

據路透社引述德國《明鏡》雜誌周四報道，德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）自上任以來，將德國公司在中國的投資擔保減少了約50億歐元。

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《明鏡》雜誌報道稱，官方表示，德國政府正在制定一項跨政府中國戰略，但內部文件顯示：副總理哈貝克正在推行一種限制性的經濟政策，與總理朔爾茨的和解路線不相符。

哈貝克領導的官員四次拒絕了德國公司在中國投資的新申請，總額為1.01億歐元。價值5.54億歐元的四份延期申請未獲批准，金額達40億歐元的新申請未被接受以作出決定。

此外，德國聯邦經濟事務和氣候行動部推遲了價值2.82億歐元的延期申請，因為這些公司在新疆可能有業務關係。

因此，中國交易中新批準的德國國家擔保申請的數量從2013年的37個下降到去年的9個。該報道稱，今年只批准了5個許可證。自哈貝克上任以來，批準的擔保總額接近7.8億歐元，加上延長批準的投資擔保，金額為11億歐元。

哈貝克是德國綠黨成員，於2021年12月在當時即將上任的總理朔爾茨（Olaf Scholz）手下擔任現職。去年11月，哈貝克在德中經濟政策方面改變了方向，推行所謂“去風險的方法”。