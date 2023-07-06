中國首次成為汽車出口冠

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據德國《明鏡》周刊報道，中國汽車出口量超過日本和德國，首次成為汽車出口世界冠軍。專家稱，中國正在成為汽車超級大國。

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根據企業諮詢公司AlixPartners的估測，中國今年首次成為汽車出口世界冠軍。僅在第一季度，中國已出口汽車107萬輛，超越了日本95萬4千輛的出口量，更超越了出口季軍德國的84萬輛。出口排名第四位的是南韓，為75萬輛，其次是墨西哥，為74萬1千輛。AlixPartners專家認為，中國作為生產地、銷售市場和出口國，“正在成為汽車超級大國”。

今年，中國汽車銷量將達2050萬輛。其中，由國內生產商生產的預計為1050萬輛。也就是說，中國生產商的銷量佔比一半以上。中國企業還通過電動汽車進軍世界市場，並日益給歐洲汽車生產商在其國內市場帶來壓力。

全球汽車市場再次增長，但速度比預期慢得多。推動力來自美國。Alix的研究稱，“從長遠來看，歐洲的銷售數據將比新冠疫情爆發前的水平低15%以上。“

行業專家認為，“德國汽車生產商創利潤紀錄的時代將結束“。在世界市場降溫且競爭日益激烈的情況下，利潤率面臨的壓力越來越大。電池成本下降太慢，抑制了未來三到五年電動汽車銷量的快速增長，而且阻礙了大批量的成本優勢。

由於中國需求的增加，原材料成本也再次上漲，“但不會回到新冠疫情前的水平“。由於利率的轉變，資金成本也會上升。Alix重組專家Jens Haas預計，”供應商行業將進一步整合。“ 債務目前處於創紀錄的水平，與此同時，對資本成本和當前業務所需資金及投資資金的需求在上升。汽車生產商提價的可能性很小。