英國高級官員過去一年干預8筆涉華投資交易

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據英國《金融時報》報導，過去一年，英國各部大臣動用國家安全權力干預了8筆涉及中國對英國公司投資的交易，凸顯了他們對北京方面可能在重要行業獲得影響力的擔憂。英國內閣辦公室周二公布的數據顯示，在截至2023年3月31日的一年裡，有866筆交易依據英國《國家安全和投資法案》提交政府審查。

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《國家安全和投資法案》旨在保護英國在能源、國防和通信等17個領域的利益。該法授權英國政府阻止被認為對其國家安全構成威脅的投資，或要求採取補救措施以保護英國利益。該法生效的部分原因是擔心中國投資者收購英國公司和其他英國資產。

根據英國內閣辦公室周二發布的一份報告，在12個月期間，大臣們利用這些權力叫停了65筆投資。報告沒有披露具體哪些交易受到了影響。40%以上的召回通知涉及與中國有關的投資，高於其他任何國家。三分之一受到嚴格審查的交易涉及與英國有關的收購方，五分之一涉及與美國有關的投資者。

報導指，大多數接受官員審查的交易都獲得了批准，但有15筆交易被下達了最終命令，即政府進行干預。其中5筆交易被阻止或被迫取消，另外10筆交易的相關方被迫採取補救措施以降低國家安全風險。約8筆交易最終命令涉及與中國有關的投資，而與英國有關的有4筆，與美國有關的有3筆​​​​​​​，與盧森堡、澤西島、阿聯酋、荷蘭和俄羅斯有關的各有1筆​​​​​​​。

英國副首相道登（Oliver Dowden）近日在接受英國廣播公司（BBC）採訪時稱，中國是英國經濟安全的“最大國家威脅”。他表示，“我很明確，我不希望我們與中國脫鉤，我認為這不符合我們的利益”。他補充說，“但與此同時，我們必須像中國人一樣，清醒地認識到保護國家安全的重要性。”

報導指，英國內閣大臣們在通信、軍事和軍民兩用領域各進行了4次干預，超過了經濟領域的其他任何領域。他們在能源、國防、計算機硬件和先進材料領域各干預了3筆​​​​​​​交易。

企業交易顧問警告說，國家安全規則有可能對外來投資產生寒蟬效應，而且審查過程過於不透明。今年4月，道登告訴《金融時報》稱，他希望在交易審查方面“更加公開透明”。道登說：“我想適當地接觸，（以表明）英國對商業和投資是開放的，也應該是開放的。”

當被BBC問及為什麼中國的交易不成比例地成為目標時，道登說：“第一個（原因）是中國在全球範圍內都是一個非常大的投資者。其次，正如我們在國家安全審查報告中指出的，中國是經濟安全方面面臨的最大國家威脅。”

道登說，“因此，我們應該仔細審查涉華交易，這並不奇怪。但同樣，我們進行全面審視”。他在報告中稱，《國家安全與投資法》旨在“輕觸”，激勵在英國的投資，同時“在日益動蕩的世界中”保護國家安全。

道登告訴BBC，通過阻止或對交易實施補救措施，外國投資者將更有信心在英國投資，“因為他們知道英國是安全的”。

道登說，“但與此同時，我們不能陷入與中國這樣的經濟體完全脫鉤的境地，這不符合我們在就業和繁榮方面的國家利益”。他續稱，“我們必須做的是降低這種接觸的風險。而這正是這種立法能夠讓我們做到的。”