澳貿易官員：中國短期內不可能加入CPTPP

澳大利亞/中國/經貿

澳大利亞助理貿易部長艾爾斯（Tim Ayres）周末到訪新西蘭。他在接受《衛報》澳大利亞版採訪時表示，中國在短期內不可能加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），其各成員國即將歡迎英國加入該協定。英國將於本周六被正式接納為CPTPP的第12個成員國，倫敦認為加入該協定是其向印太地區“傾斜”戰略的一部分。

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2021年9月16日，中國商務部部長王文濤向CPTPP保存方新西蘭貿易與出口增長部長奧康納（Damien O'Connor）提交了中方正式申請加入CPTPP的書面信函。中國在努力爭取加入該協定，但艾爾斯表示，目前這還沒有提上議事日程。

艾爾斯告訴《衛報》澳大利亞版說：“我認為，考慮未來的加入申請還有待時日”。在他看來，CPTPP是“世界上最傑出的貿易協定”。

雖然艾爾斯沒有直接將中國加入CPTPP的前景和解決與澳大利亞正在進行的眾多貿易爭端聯繫起來，但他對英國遵守世貿組織規則的情況給予了高度評價。他說：“很高興有另一個主要經濟體在遵守世貿組織規則方面有着良好的記錄，並將達到CPTPP的標準。”

英國即將加入CPTPP創始成員國澳大利亞、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、秘魯、新西蘭、新加坡和越南的行列。中國並非唯一希望加入該協定的國家或經濟體，其他國家或經濟體包括台灣、韓國和哥斯達黎加。在新成員加入之前，CPTPP現有成員必須給予一致支持。

在中國政府要求延長一個月時間以決定是否取消對澳洲大麥徵收關稅數日後，艾爾斯表示，澳洲政府正在“系統地”解決與中方的貿易問題。他說，“當然，儘管在消除對華貿易障礙方面取得了一些進展，但還有很長的路要走”。

艾爾斯指出，“這些貿易障礙不符合澳大利亞出口商的利益，但也不符合中國、中國消費者或中國工業的利益”。他否認澳大利亞的貿易多元化戰略面臨壓力。

澳洲貿易部長唐·法雷爾（Don Farrell）本周在布魯塞爾退出了與歐盟的自貿協定談判，稱談判條件不夠充分。艾爾斯解釋說，澳大利亞讓歐盟毫不懷疑其將拒絕一項糟糕的協議，並指雙方將在大約一個月後恢復討論。

艾爾斯說，“如果我們能與歐盟達成最終協議，這將是一個非常好的結果，但這必須是一個在農業准入方面公平的協議，在農業准入方面提供一些真正的改善”。他補充說，“我認為這一點在歐洲方面已經非常明確”。報導指，在過去六個月中，中國採取了一系列措施來緩解貿易緊張局勢，例如恢復進口澳大利亞木材、煤炭和核果，但大麥、葡萄酒、海產品和紅肉仍然受到限制。

澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）周四在雅加達與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤時提出了貿易問題、澳大利亞公民被拘留問題、香港懸賞通緝海外異見人士以及太平洋安全問題。

黃英賢會後表示，“我們確實討論過香港問題……你們應該預料到這與我公開說過的話是一致的”。她說，“澳大利亞政府和人民珍惜言論自由和政治言論自由”。就貿易問題，黃英賢說，“關於貿易障礙，我肯定了近幾個月來我們所看到的進展，並重申我們期望這一進展繼續下去。”

黃英賢周五在雅加達告訴記者稱：“我曾說過，只要兩國明智地處理分歧，我們就能在維護國家利益的同時發展雙邊關係”。她說，“這正是我們正在尋求的。我們繼續呼籲消除所有貿易障礙，並就你們所了解的被關押在中國的澳大利亞人的情況進行交涉。”

據中國外交部的新聞稿介紹，王毅向黃英賢表示，“雙方應維護好、鞏固好當前良好勢頭，使中澳關係繼續走穩、走實、走遠”。他指出，“中澳經濟高度互補，合作潛力巨大，希望澳方為中國企業赴澳投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。”