英國正式簽署加入CPTPP條約，預計2024年全面生效

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7月16日，英國商業與貿易大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）在新西蘭奧克蘭正式簽署條約，確認英國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。英國是該協定自2018年生效以來，第一個加入的新成員，也是首個歐洲國家。

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CPTPP由此前的《跨太平洋夥伴協定》（TPP）演化而來，共有11個成員國，分別是澳大利亞、日本、加拿大、墨西哥、馬來西亞、新加坡、智利、秘魯、越南、新西蘭和文萊。加入CPTPP是英國自脫歐以來達成的最大貿易協議，為英國出口商削減了對這些國家的關稅。據官員稱，英國加入後，這些國家的GDP總和將達到12萬億英鎊，佔全球GDP的15%。

英國和其他11個CPTPP成員國現在開始着手批准該條約，這在英國將涉及議會審查和立法。官員們認為，條約將於2024年下半年生效，屆時英國將成為CPTPP中擁有投票權的成員，企業可以從中受益。

巴德諾赫周日在奧克蘭與來自CPTPP成員國的經貿部長們共同落筆之前說道：“我很高興來到新西蘭簽署這項協議，它將極大地促進英國企業的發展，帶來數十億英鎊的額外貿易額，並為英國打開巨大的機遇和無與倫比的進入5億多人口市場的機會。”

巴德諾赫說，“我們正在利用我們作為一個獨立貿易國的地位，加入一個令人興奮的、不斷增長的、具有前瞻性的貿易集團，這將有助於英國經濟的增長，並在CPTPP所屬企業已經為英國上下提供的數十萬個就業崗位的基礎上更上一層樓。”

英國政府的一份新報告顯示，2019年，每100名英國工人中就有1人受雇於總部設在CPTPP成員國的企業，這相當於在英國全國範圍內提供了40多萬個工作崗位。通過保證對投資者的保護，加入該貿易集團有望促進CPTPP國家對英國的進一步投資。2021年，這一投資總額達到1820億英鎊。

據英方介紹，加入CPTPP將意味着英國目前向該集團國家出口的99%以上的商品將有資格享受零關稅。例如，奶農將受益於向加拿大、智利、日本和墨西哥出口奶酪和黃油的關稅降低。在此基礎上，英國在2022年向這些國家出口了價值2390萬英鎊的乳製品。

CPTPP是通往更廣闊的印太市場的門戶，在未來幾十年中，該地區將佔全球經濟增長的絕大部分，約佔全球中產階級消費者的一半，這將為英國企業帶來新的機遇並支持就業。

巴德諾赫在接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，加入CPTPP“潛力巨大”。她指出，“這是增長最快的地區。從現在到2035年，亞太地區將承擔至少50%的全球增長”。